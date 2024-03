Invité de l'émission "ViàMidol, des mauls et débats", Benjamin Urdapilleta s'est exprimé sur son avenir du côté de Clermont. L'ouvreur argentin ne voit pas son aventure en Auvergne s'arrêter dans quelques semaines et "pense continuer un an de plus".

À 38 ans, Benjamin Urdapilleta en a encore sous la pédale. Arrivé à Clermont l'été dernier, l'ouvreur argentin a réalisé de très bonnes performances sous le maillot auvergnat malgré quelques pépins physiques. À l'heure actuelle, l'ancien Castrais a pris part à 12 rencontres avec l'ASM, dont 10 dans la peau d'un titulaire. "Urda" était l'invité de "ViàMidol, des mauls et débats" ce mercredi. Ce dernier a bien évidemment été interrogé sur son avenir. Toujours avec le sourire aux lèvres, le Puma a répondu, sans réellement donner de réponse. Il "pense continuer un an de plus." Désormais un des grands noms du Top 14 à son poste, Benjamin Urdapilleta n'en a sûrement pas fini avec les terrains. Même si, bien évidemment, rien n'est encore officiel. L'envie est là, et c'est peut-être le plus important...