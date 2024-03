Pro D2 - Aurillac contrôle Nevers !

Pro D2 - Aurillac a dominé Nevers dans son antre de Jean Alric lors de la 22e journée de Pro D2 (16-12). À l'issue d'une rencontre où les deux équipes auront laissé leur adversaire fanny à l'issue de chaque période, les hommes de Roméo Gontinéac ont fait la différence en première période grâce au pied d'Antoine Aucagne. Cette victoire permet aux Auvergnats d'intégrer provisoirement le top 6.

Le Stade aurillacois continue d'être intouchable dans sa forteresse de Jean Alric, où il n'a perdu qu'à une seule reprise cette saison. Les Auvergnats ont dominé Nevers lors de la 22e journée de Pro D2 (16-12).

Nevers n'a pas suivi Aurillac sous le vent

Dans des conditions difficiles avec une pelouse grasse, de la pluie et un vent favorable, Aurillac a parfaitement démarré son match. Après une vingtaine de minutes d'observation et malgré les trois premiers lancers interceptés de Ronan Loghnane, dont deux dans les 22 de Nevers, les Aurillacois trouvent la faille après une faute de Dylan Jaminet, frère de Kylian et Melvyn, dans un ruck. Antoine Aucagne ne se prive pas pour ouvrir la marque. Le pied de l'ouvreur, associé à celui de Marc Palmier, repositionné à l'arrière, a causé bien des ennuis à une équipe de Nevers privée d'Elia Elia, son meilleur marqueur d'essai. Le futur joueur de Perpignan, a inscrit 11 points au cours des quarante premières minutes, après avoir planté une pénalité, inscrit un drop en opportuniste et transformé le seul essai de la première période. Sur un temps fort des Auvergnats, Ofa Manuofetoa sort bien ses bras au moment de se faire plaquer pour offrir un boulevard à Christa Powell face aux perches. Le score aurait même pu être plus lourd si Kevin Bralley avait accepté, après visionnage de la vidéo, un essai de Marc Palmier finalement refusé pour un en-avant. En face, Nevers a été bien contenu et s'est montré indiscipliné. Le carton jaune de Julien Kazubek en toute fin de première période en est le symbole.

Aurillac solide défensivement, mais fanny en seconde période

Après avoir subi dans le premier acte, Nevers se rebiffe et met plus d'intensité à quatorze contre quinze. Après dix minutes de pression intensive, Jonathan Maiau la joue comme Elia Elia et profite d'une pénaltouche jouée à 5 mètres par Shaun Reynolds pour aplatir sur le ballon porté. Pour le reste, les deux équipes se sont échangé maladresse et indiscipline et le match est devenu tactique. Aurillac a gagné la bataille au sol et aérienne pour repousser les multiples assauts nivernais. Le mal était déjà fait et Nevers n'a pu remonter son retard, mais a pu se consoler en décrochant le bonus défensif à la sirène grâce à Quentin Beaudaux, venu aplatir après un ballon porté. De leur côté, les Auvergnats ont également manqué d'alourdir la marque tant Nevers avait su resserrer sa défense et n'ont pas inscrit le moindre point dans le second acte. L'essentiel était ailleurs pour les hommes de Roméo Gontinéac. La victoire est là et leur permet de mettre la pression sur les équipes virtuellement qualifiées pour les phases finales. Ce dixième succès à domicile permet à Aurillac de continuer à rêver des phases finales comme l'a souligné David Delarue, auteur d'une grosse partie, à l'issue de la rencontre : "Cette année, on se permet de rêver au top 6 grâce à nos résultats à la maison."

Les jaunets repartent avec le bonus défensif grâce à un essai à la 81e minute ! ?\ud83d\udd35 pic.twitter.com/9XpmiTuc0q — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) March 1, 2024

Lors de la prochaine journée, le 7 mars, Nevers accueillera Provence Rugby pour un choc au sommet de cette Pro D2. Le lendemain, Aurillac tentera de remporter sa première victoire à l'extérieur de la saison à Robert Diochon pour y défier Rouen, la lanterne rouge.