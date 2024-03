Les Bleus vont tenter de s'inscrire dans la continuité de leur tournoi de Vancouver pour briller à Los Angeles, dès ce vendredi soir. Jérôme Daret espère voir son groupe hausser le curseur sur le plan offensif, secteur auquel Antoine Dupont a tant à apporter.

Avant de fouler la pelouse des footballeurs des LA Galaxy ce week-end, l’équipe de France masculine à VII a effectué son entraînement du capitaine sur un des terrains de l’académie de la franchise, jeudi matin. Au Sport Complex de Torrance, dans le sud de l’agglomération, les troupes de Jérôme Daret ont effectué leurs ultimes répétitions.

Avec un petit réajustement inévitable : ils n’étaient plus que treize sur la pelouse après le départ prématuré d’Esteban Capilla pour la France, en raison de sa blessure à une cuisse. La séance, commencée en musique et en rythme, s’est conclue par une habituelle mise en place afin de peaufiner les lancements et repères collectifs. Au petit jeu des chasubles, les grandes lignes de l’équipe qui devrait affronter le Canada ce vendredi soir (4h26, heure française) transparaissaient. L’ossature du VII de départ aligné à Vancouver devrait être conservée, avec Antoine Dupont - le plus souvent en bleu avec les finisseurs, tantôt en blanc - en facteur X. Le demi de mêlée, auteur de quelques chisteras savoureuses, a notamment fait preuve d’une grande précision sur les coups d’envoi, un de ses axes de travail. Au-delà des étiquettes, le partage du temps de jeu entre les treize éléments retenus sera quoi qu’il arrive nécessaire et même crucial. Tout particulièrement sur la journée du samedi qui verra les Bleus enchaîner leurs deux derniers matchs de poule avec un éventuel quart de finale.

Dupont, étape 2/3 avant les JO

Cinq jours après avoir décroché le bronze, Paulin Riva et ses partenaires abordent ce rendez-vous californien avec l’ambition de confirmer leur résultat canadien voire plus, Jérôme Daret a fixé le cap : “Notre jeu offensif doit être amélioré, annonce le technicien. Nous avons une bonne défense, notre différentiel de fautes a été réglé mais les gars ont eu du mal à imposer leur jeu sur la durée. Il faut peaufiner notre attaque, y mettre plus de liant. Car on s’est bien rendu compte que quand on pose notre rugby, on peut mettre tous les adversaires en difficulté.”

Dans cette quête, la septième nation mondiale au classement provisoire pourra, entre autres choses, compter sur la montée en puissance attendue d’Antoine Dupont dont ce sera la dernière étape avant la finale de Madrid, début juin. Sa fin de tournoi à Vancouver augure d'une influence encore plus grande, de prises d'initiatives tranchantes mais aussi d'une plus grande surveillance, encore, des adversaires. Jérôme Daret élargit la focale sur ce qu'il en attend : “Là où il doit progresser ? C’est sur les connexions avec les gars autour. Plus il y aura d’interactions, mieux ils se trouveront. Pour le reste, il va continuer de se fabriquer en tant que joueur de VII sans aller chercher des choses trop abstraites.” L'efficacité sera le maître mot au Dignity Health Sports Park.