À l'occasion de la 22ème journée de Pro D2, on fait un point sur les effectifs des différents clubs de Pro D2.

Montauban : la liste ne cesse de s’allonger. Naeata arrivé en tant que joker médical il y a un peu moins d’un mois est touché au genou. Tuimauga (adducteurs) ne sera pas de la partie. Kanika souffre, lui, d’une entorse à la cheville. Firmin (avant-bras) devrait être de retour à la fin de ce bloc. Laval (aponévrosite plantaire), Viiga (coude), Cottin (commotion), Fortunel (épaule) et Vici (tendon d’achille) sont espérés pour le prochain bloc. Aouf (épaule), Lezana, Guillemin et Tuculet (genou) ont terminé leur saison. Larregain est toujours en difficulté avec sa hanche.

Agen : Agen arrive quasiment avec son équipe type. Malik Hamadache peine toujours à se remettre de son K.-O. qu’il a subi contre Valence-Romans au début du mois de janvier. Zak Farrance, lui, souffre d’une béquille au niveau de la jambe droite. Antoine Erbani, touché au genou, devrait faire son retour très rapidement. Derrière, Dorian Bellot revient petit à petit dans le groupe. Kolinio Ramoka, gravement blessé au genou, en a terminé de sa saison. Loris Tolot a repris la course et devrait lui aussi postuler très rapidement à une place dans le groupe.

Grenoble : pour son retour au stade des Alpes, le FC Grenoble sera privé de ses internationaux,. Le deuxième ligne Giorgi Javakhia et le pilier Irakli Apstiauri ont été appelés par la Géorgie pour affronter la Roumanie alors que le deuxième ligne José Madeira et le troisième ligne Diego Pinheiro Ruiz ont rejoint la sélection du Portugal pour rencontrer l’Espagne. Le deuxième ligne Brandon Nansen, le troisième ligne Pio Muarua et le demi de mêlée Eric Escande ont repris l’entraînement. Blessés à Agen le pilier Eli Eglaine et l’ouvreur Romain Barthélémy sont indisponibles tout comme Sam Davies.

Rouen : une nouvelle tuile pour Rouen, on s’étonnait de ne pas voir l’international roumain Taylor Gontineac, depuis son retour de la Coupe du monde. Le club annonce qu’il devrait se faire opérer le 12 mars, sans donner de précision sur la nature de la blessure et le temps d’absence. Pour le reste hormis les blessés longue durée (Clément, Camara, Bonnot, Maurouard), le reste du groupe est à disposition.

Provence Rugby : le demi de mêlée Arthur Coville, victime d’une commotion face à Vannes, sera bien de retour en tant que capitaine. Autre retour en tant que titulaire, celui du pilier Julius Nostadt, blessé depuis plusieurs semaines. On note également la rentrée de Charly Gambini, retenu en équipe de France U20 et qui va apporter un plus dans le secteur de la touche. Enfin, le demi d’ouverture Jimmy Gopperth, laissé au repos la semaine dernière, retrouve son poste. Quant au pilier Quentin Samaran, il a été opéré au mollet et sa fin de saison semble compromise.

Colomiers : Mathis Galthié y est de retour, en raison d’une lésion aux adducteurs et Romain Bézian est touché aux côtes. Fabien Perrin, Enzo Salles et Marco Fepulea’i étaient bien à l’entraînement. Du reste, Valentin Saurs et Ray Nu’u seront aptes la semaine prochaine. Chez les blessés de longue date, Max Auriac (ligament croisé antérieur d’un genou) pourrait reprendre avant le mois de mai. Mais Robin Bellemand (cheville) n’est pas attendu avant la fin de la saison, et Eliott Maurel, réopéré avec succès à un tendon d’Achille, est reparti pour une rééducation entre six et huit mois.

Aurillac : la semaine passée, à Dax, le troisième ligne centre Shvangiradze a reçu un coup au genou et manquera la rencontre face à Nevers. Devant, Moala, De Jong (genou), Moukete (cheville), Kartvelishvili et Slamani (cervicales) manquent tous à l’appel. Victime d’un accident domestique, le trois-quarts polyvalent Niko ne sera pas de la partie. Enfin, les internationaux géorgiens Alania et Nioradze (Géorgie) et Crétu (Roumanie).

Nevers : côté piliers, si Jordan Seneca et Cleopas Kundiona rejoignent la liste des blessés, celle-ci s’allège de Kamaliele Tufele, indisponible lors des deux dernières journées, et de Farai Mudariki, qui retrouve les joies des vingt-trois après trois mois d’absence. En deuxième ligne, Lado Chachanidze remonte en puissance ; remplaçant lors des deux derniers matchs, l’international géorgien vivra sa deuxième titularisation d’une saison en partie gâchée par une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant trois mois.

Mont-de-Marsan : comme redouté, Christophe Loustalot, touché face à Nevers, a terminé sa saison suite à une sérieuse blessure au pied. Il rejoint Max Curie, Aston Fortuin et Yoann Laousse Azpiazu dans la liste des blessés longue durée. Miles Edwards (cuisse), Mike Faleafa et Veresa Ramototabua (commotions) sont eux aussi hors course, comme Thomas Bultel, Gheorghe Gajion et Patricio Fernandez. Le jeune Jules Dussutour est donc titularisé en seconde ligne. Retours dans le groupe de Andreï Ostrikov, William Wavrin, Semi Lagivala et Anthony Alvès.

Soyaux-Angoulême : quelques retours dans les 23 charentais pour le voyage dans les Landes. Sorti sur commotion contre Biarritz, Adrien Bau est titulaire. Ian Kitwanga, Rémi Brosset et Matthys Gratien, tous touchés à la cheville, plus ou moins gravement, font leur apparition sur le banc. Le talonneur Motu Matu’u a lui fait ses premiers pas sur le terrain à l’entraînement depuis septembre dernier et sa blessure au tendon d’Achille. Kumbirai, Vartan, Dalton, Beukeboom, Texier, Gibouin, Va’aï, Jarmouni, Morand-Bruyat, Lestremau, Laforgue, Glénat (blessés), et Martins (sélection) sont indisponibles.

Valence Romans : les rangs de l’infirmerie du VRDR sont peu remplis. Titulaire à Brive, la semaine dernière, le deuxième ligne anglais Darrell Dyer est en délicatesse avec son genou et sera forfait. Fabien Fortassin doit encore se passer du pilier droit Kévin Goze (cervicales), ainsi que du troisième ligne Adrien Roux. Le talonneur Brice Humbert a fini sa saison (fracture de la cheville). À noter les retours des deux demis de mêlée Thomas Lhusero et Tim Menzel et du pilier gauche Andréa Pontanier.

Dax : le centre Théo Dachary souffre de la cheville et sera éloigné des terrains pendant encore trois semaines. Le flanker Paul Ausset, sorti sur civière lors du dernier match contre Aurillac, souffre d’une lésion aux côtes et doit observer du repos. Le pilier Diogo Ferreira est avec le Portugal et le troisième ligne Brice Ferrer avec la sélection espagnole.

Biarritz : McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) et Morgan (ligaments de la cheville) ont certainement terminé leur saison. Aliouat, Lonca (épaule), Dyer (déchirure au mollet), Nutsubidze (cartilage du genou), Francoz (entorse du grand orteil) et Joseph (déchirure à l’ischio) sont toujours absents. Perraux (sternum) est incertain. Hébert et Sauveterre ont terminé leur protocole commotion jeudi. Ils sont sélectionnables, tout comme Augry, rétabli d’un problème à la cheville. David (plexus) et Soury (genou) ont rejoint les rangs de l’infirmerie, après la défaite à Colomiers.

Vannes : pour le déplacement sur la pelouse d’Aguilera, les Vannetais composeront sans Léon Boulier, opéré de l’épaule et out jusqu’à la fin de saison. Le deuxième ligne Anton Bresler, touché aux ischios après sa performance XXL de la semaine dernière, n’est pas du déplacement tout comme l’ouvreur Maxime Lafage, laissé au repos. Le centre Arthur Proult et l’ailier Théo Bastardie sont eux de retour dans le groupe et intègrent directement le XV de départ pour ce choc de l’Atlantique.