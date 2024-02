Info Midol - Alors qu'il s'apprête à perdre tous ses piliers droits à la fin de la saison, le FCG s'active pour les remplacer. Selon nos informations, il aurait déjà pris pour cible le pilier géorgien de Chambéry : Giorgi Pertaia.

Régis Montagne, Irakli Aptsiauri, Siua Halanukonuka et Vincent Vial ne devraient plus être Grenoblois l'an prochain. Le premier est annoncé à Clermont, le second à Lyon et le dernier à Valence-Romans par nos confrères du Dauphiné Libéré. Le Tongien, quant à lui, n'a toujours pas trouvé de point de chute.

Un parcours à la Gigashvili

Dans sa quête de droitiers, le club isérois a donc jeté son dévolu sur ce joueur de Chambéry, dont on dit le plus grand bien. Titularisé à seize reprises cette saison, Giorgi Pertaia a quasiment participé à tous les matchs de championnat. S'il n'est pas Jiff, son physique impressionnant (1,84 m pour 125 kg) pourrait être un atout pour le pack de Grenoble.

Rappelons qu'en 2017, un autre pilier géorgien qui impressionnait du côté de Chambéry, avait rejoint les rangs isérois. Il s'agissait de Béka Gigashvili. Aujourd'hui, à 32 ans, ce dernier est un titulaire indiscutable à droite de la mêlée toulonnaise !