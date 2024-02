Touché à un genou samedi lors du match face à l'Union Bordeaux-Bègles, l'ailier du Castres olympique sera écarté des terrains environ cinq semaines. Un moindre mal.

L'ailier du Castres olympique Geoffrey Palis, sorti de la pelouse dès la 44e minute du choc face à l'UBB samedi dernier, est touché à un genou. Selon nos informations, le joueur souffre d'une lésion du ménisque externe du genou gauche et sera absent environ cinq semaines. Dans son infortune, Palis "évite" la terrible et fréquente rupture des ligaments croisés qui lui aurait sans doute coûté sa participation à la fin de la saison castraise. Cette blessure est un coup dur pour le Castres olympique qui perd là pour quelques temps son ailier le plus expérimenté puisqu'il a dépassé la barre des 200 matchs sous les couleurs du CO. Très utilisé, Palis cumulait plus de 880 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice (un essai).

Plusieurs options pour suppléer Palis

Le joueur tarnais formé à Gaillac et passé par Albi est engagé avec le Castres olympique jusqu'en 2026. Pour le suppléer à son poste, le club peut compter sur le Fidjien expérimenté Josaia Raisuqe, sur la recrue très efficace Nathanaël Hulleu ou encore sur les jeunes Théo Chabouni et Antoine Bouzerand qui ont tous deux fait des apparitions cette saison avec les pros. Enfin, on peut espérer que les blessés de longue date Filipo Nakosi et Martin Laveau (tous deux touché aux ischios-jambiers) seront bientôt opérationnels pour venir compléter l'effectif à ce poste très concurrentiel.