Avec un Jack Goodhue des grands soirs (auteur d'un doublé), le Castres olympique s'est largement imposé ce samedi soir face à l'Union Bordeaux-Bègles. Le CO a signé une victoire bonifiée 41-12 qui lui permet de s'installer provisoirement sur le podium. Les Bordelo-Béglais encaissent une deuxième défaite de suite après celle subie contre la Section paloise la semaine dernière.

Après un début d’année compliquée, et quatre défaites de rang, le Castres olympique devait confirmer sa bonne forme du moment face à une équipe de Bordeaux-Bègles affaiblie par les doublons. Trop sans doute pour venir rivaliser avec la puissance des Castrais ce samedi après-midi. Dans le coup pendant 20 minutes, les Girondins ont ensuite sombré face aux assauts des Tarnais qui empochent un précieux un succès bonifié.

L’UBB a fait illusion…

Animé sans voir le tableau d’affichage évoluer, le début de rencontre voit les deux équipes abuser du jeu au pied. Finalement, alors que le CO commence à imposer sa puissance, notamment en mêlée, c’est bien l’UBB qui inscrit le premier essai de cette partie. Sur un ballon de récupération, Théo Nanette décale Maël Moustin. Le jeune ailier file derrière la ligne et permet à l’Union de prendre les commandes. Pour la seule fois de l’après-midi, puisque Castres réagit rapidement. Dans le sillage d’un pack largement dominateur en mêlée fermée, Jack Goodhue, décalé sur l’aile gauche, file aplatir moins de cinq minutes plus tard. Repassés devant, les Tarnais se détachent ensuite franchement dans les dix dernières minutes de ce premier acte. Louis Le Brun puis Nathanael Hulleu permettent aux hommes de Davidson de rentrer aux vestiaires largement en tête (20-7).

Plus d'informations à suivre...