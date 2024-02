Ce week-end s'est jouée la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. L'Irlande et l'Écosse se sont imposées face au pays de Galles et l'Angleterre. De son côté, l'Italie d'Ange Capuozzo a accroché un match nul historique contre la France. Voici le XV de la semaine !

Logiquement, trois sélections composent ce XV de la semaine. Difficile de ne pas récompenser l'Italie après son admirable match nul contre de pauvres Bleus. Capuozzo, Menoncello et Lamaro sont dans cette équipe.

La suite ? Des Irlandais, bien évidemment. Encore une fois exceptionnel face aux Gallois, Bundee Aki se fait une place au soleil. Le centre du Connacht est accompagné par Crowley et Gibson-Park ainsi que par Doris, McCarthy et Porter. Ce dernier est d'ailleurs l'Oscar de la semaine. Chez les Écossais, on retrouve Huw Jones, Duhan van der Merwe, Rory Darge, Steve Cummings et Ewan Ashman.

Lors de la prochaine journée du Tournoi, l'Angleterre accueillera l'Irlande, l'Italie défiera l'Écosse et les Bleus se déplaceront au pays de Galles.