À l'issue du match nul (13-13) des Bleus face à l'Italie ce dimanche après-midi, Julien Marchand s'est montré lucide sur la prestation du jour. Le talonneur du XV de France avoue qu'il faudra se remettre au travail pour montrer un autre visage lors des deux derniers matchs du Tournoi des 6 Nations.

Comme au coup de sifflet final du match contre l'Écosse, il y a la sensation que ces Bleus sont une nouvelle fois miraculés. Du moins, cette fois encore, les hommes de Fabien Galthié ne sont pas passés loin d'une défaite alors que Garbisi avait l'opportunité d'offrir la victoire à l'Italie sur une ultime pénalité. Un match nul qui fait tache dans un début de Tournoi déjà en demi-teinte.

On doit faire beaucoup mieux

Au micro de France 2, Julien Marchand ne cachait pas sa déception : "On ne va pas parler de tout ce qu'il s'est passé avant. Face à l'Italie, on avait l'occasion de remettre un peu les choses dans l'ordre et de faire une belle partie avec des bons rucks, un gros paquet d'avants. Nous n'avons pas réussi à faire ça aujourd’hui. Pourtant on avait l'occasion".

Le XV de France a donc désormais deux semaines pour préparer au mieux le déplacement en Écosse. Le talonneur du Stade toulousain poursuit : "On ne va rien lâcher et repartir au boulot et travailler. C'est une phrase bateau, des choses classiques mais c'est la réalité, la vérité. On va aussi se dire les choses parce que ce n'est pas normal d'avoir rendu une telle prestation. On doit faire beaucoup mieux pour toutes les personnes qui nous soutiennent. On ne va rien lâcher et il ne faut pas trop baisser la tête parce qu’il y a encore deux matchs et on va faire les choses propres." Reste à voir si, cette fois, la réaction attendue aura lieu sur la pelouse du Millennium.