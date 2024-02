Paulin Riva et Stephen Parez-Edo Martin étaient tous deux satisfaits de l'efficacité affichée par les Bleus face aux Etats-Unis, en ouverture du Vancouver Sevens. Les deux demis ont aussi évoqué les premiers pas d'Antoine Dupont sur le circuit mondial.

Paulin Riva : « C’est l’état d’esprit qu’on veut avoir, d’être plus tueurs »

« On ne peut pas dire que ça a été pleinement maîtrisé mais on va dire que nous avons été efficaces sur le peu de ballon qu’on a eu. J’ai l’impression qu’à chaque fois que l’on est entré dans leurs 22, nous avons scoré. C’est vraiment l’état d’esprit qu’on veut avoir, d’être tueurs. Au début du match, il y a eu beaucoup de fautes de main et ils nous ont fait courir après le ballon. Mais mine de rien, l’équipe n’a pas lâché en défense. C’est ce qui a permis de gagner cette rencontre. On ne va pas faire la fine bouche même si on sait que l’on peut davantage exploiter notre potentiel. Nous n’avons pas mis notre jeu en place. Quant à Antoine, il est à fond avec l’équipe. On est content de débuter par une victoire avec lui. Ça va tirer le groupe vers le haut. »

Stephen Parez-Edo Martin : « La domination des rucks, notre point fort »

« C’était important de commencer par une victoire, surtout face aux Etats-Unis qui sont proches de nous au classement. Ça nous lance pour le tournoi même si on aurait pu avoir une meilleure différence de points. Notre point fort sur cette rencontre est venue de notre domination dans les rucks. C’était bien sur l’efficacité mais on perd des ballons trop bêtement. Maintenant, il y a les Samoa. Quand ils sont en confiance, ils sont durs à plaquer et ils peuvent s’enflammer. Quand ils ne le sont pas, c’est plus simple de les mettre à mal. Sinon, on est tous contents pour Antoine. Il a fait une très bonne entrée. Maintenant, on attend avec impatience ses coups d’éclat comme avec le XV de France. Mais on lui laisse le temps de s’acclimater. »