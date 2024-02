Le premier jour du Vancouver Sevens a souri aux Bleus. Vainqueurs des Etats-Unis (24-12) puis des Samoa (40-7), Paulin Riva et ses partenaires sont en tête de la poule C et ont les cartes en mains pour terminer premiers de leur groupe. Sorti deux fois du banc, Antoine Dupont totalise une demi-douzaine de minutes au cours desquelles il a été appliqué et actif, sans surjouer.

L’équipe de France à VII ne pouvait pas espérer de meilleurs débuts à Vancouver. Face aux deux nations qui les talonnent au classement général, les Bleus ont affiché une maîtrise et une confiance prometteuses. Après avoir écarté les Etats-Unis avec un réalisme total, ils ont foudroyé des Samoa rapidement dépassés : “Avec eux, on ne sait jamais à quel visage s’attendre, nous avait présenté Stephen Parez-Edo Martin. Quand ils sont en confiance, ils sont durs à plaquer et peuvent s’enflammer. Quand ils ne le sont pas, c’est plus simple de les mettre à mal.”

Le demi de mêlée et ses coéquipiers ont dominé à peu près tous les aspects du jeu pour s’offrir une démonstration offensive référence : très efficaces dans le contre-rucking et le jeu aérien, ils ont concrétisé leur supériorité par six essais d’Antoine Zeghdar, auteur d’un doublé, Jordan Sepho, Jefferson-Lee Joseph, Esteban Capilla et Théo Forner. Avec 14,3 essais par tournoi en moyenne depuis le début de saison, l’attaque tricolore était en dedans jusqu’alors. Les dix essais déjà inscrits sur cette première journée - avec quelques merveilles de contre-attaque, chistera en supplément - esquissent une montée en puissance collective dans ce secteur.

“Il amène beaucoup de sérénité”

“Nous avons marqué mais ce n’était pas forcément à partir du jeu que l’on voulait mettre en place, tempérait Antoine Zeghdar. Quoi qu’il en soit, ça se passe plutôt bien, on peut dire que l’on est confiance. Il faut tout de même rester concentré pour le dernier match.” Il les opposera à l’Australie, ce samedi, à 22h49, heure française. Si les Bleus sont déjà qualifiés pour les quarts, ils s’assureraient la première place et un tableau en principe plus ouvert en cas de succès.

Au-delà de la performance collective, l’autre sujet du jour portait sur les premiers pas d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée, positionné alternativement en 4-5, a cumulé une demi-douzaine de minutes sur ses deux entrées en jeu : on l’a vu animer avec dynamisme et justesse, être directement impliqué sur deux essais, se faire siffler une passe perçue en-avant par l’arbitre, plaquer fort ou encore être pénalisé pour une tentative de grattage. Le Toulousain en est encore au stade de la prise de repères : “Il est resté dans le plan de jeu et il amène beaucoup de sérénité à l’équipe”, loue Antoine Zeghdar. “Il a bien défendu, il a distribué, il a fait le job. Il apporte dans tous les secteurs”, confirme Jefferson-Lee Joseph. Et ça ne fait que commencer.