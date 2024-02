Antoine Dupont a livré ses premières sensations de septiste international, ce samedi, après la victoire des Bleus face à l'Australie lors du dernier match de poule. Le Toulousain monte progressivement en régime mais a conscience que la transition demande de la patience.

Quelles sont vos sensations après cette première titularisation ?

Ça fait plaisir d’avoir gagné ces trois premiers matchs. Hier, j’ai commencé par des bouts de minutes pour avoir un avant-goût. Aujourd’hui, j’ai pu passer plus de temps sur les terrains, ça fait un peu plus mal aux jambes. Mais ça fait plaisir.

Qu'est-ce qui différencie le plus ce rugby de celui que vous pratiquez d'ordinaire ?

Tout. À sept sur le terrain pendant sept minutes, on comprend vite que ça va être dur et on se rend bien compte des efforts qu’il faut fournir. Personne ne s’arrête de jouer, il faut se battre jusqu’à la dernière action, ne rien lâcher.

Sur le terrain, en quoi la vision du jeu diffère-t-elle ?

On voit des faux trous partout, il faut faire attention à ça. Il faut respecter les principes de jeu mais ne pas perdre de vue l’initiative. Au final, quand on voit un espace, il faut le prendre. Je dois trouver cette balance entre faire jouer et jouer les coups quand ils sont bons. Là, j’avais de l’espace, je l’ai tenté.

Comment vous êtes-vous préparé à cette bascule de discipline ?

Comme je peux. J’ai fait quelques travaux supplémentaires avec le club en janvier pour commencer à m’habituer et j’ai pu passer quelques semaines avec les gars pour me rendre compte des espaces, de la vitesse, du déplacement. J’apprends encore, comment avoir de meilleures courses, gérer mes efforts. Parfois, il n’y a pas à gérer, il faut juste courir et ne rien lâcher.

Étiez-vous en quelque sort frustré de ne pas avoir plus de temps de jeu lors de la première journée ?

De la frustration, c’est un bien grand mot mais évidemment que trois ou quatre minutes, ça passe très vite. Je viens d’arriver sur le circuit avec ces mecs qui connaissent le jeu bien plus que moi. Il faut que j’apprenne petit à petit, que je sois patient et que je sois bon quand j’ai du temps de jeu. En avoir plus, ça fait plaisir et ça permet d’apprendre plus rapidement.

Aviez-vous de l'appréhension avant la première titularisation ?

Bien sûr, comme avant le tournoi. Après, sur ce match, nous avions du confort pour la suite de la compétition même si gagner nous permettait d’avoir le meilleur tirage. J'ai été mis dans de bonnes dispositions, ça s’est fait naturellement. Les gars m’ont bien accompagné.

Comment vivez-vous l'effervescence autour de vous, avec ces ovations du public ?

J’essaye de ne pas trop y faire attention pour le moment. Je ne me sens pas trop légitime d’avoir une ovation alors qu’il y a des mecs ici qui ont mis des dizaines d’essais et disputé des dizaines de tournois. C’est mon premier. Je vais rester humble et apprendre afin d’être le plus à l’aise.

Vous allez devoir aussi gérer la rythmique particulière du VII sur ces trois jours...

Je suis le mouvement, c’est nouveau pour moi de gérer la fatigue, les repas… Mais il y a beaucoup d’expérience dans ce staff et ce groupe.