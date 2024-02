Contre le FCG, Agen a réalisé un très grand match. Le talonneur Clément Martinez confirme qu’il s’agit de la plus grosse performance de la saison, mais rappelle que sans victoire à l’extérieur, le SUA ne pourra pas basculer.

Le match contre Grenoble est-il encore plus abouti que celui contre Provence Rugby deux semaines plus tôt ?

On va dire que oui car on n’a pas eu ce petit passage à vide en seconde période, même si on perd quelques touches. Mais nous sommes contents de réaliser un match abouti dans des conditions vraiment délicates.

Votre équipe a été très solide en défense. Est-ce que dans l’organisation, la méthode de travail, le comportement, vous sentez que quelque chose a changé ?

Rien n’a changé mais c’est clair que c’est un secteur que nous travaillons sérieusement en semaine. On fait de gros retours sur nos prestations et nous analysons les équipes adverses. Après, quand les joueurs gagnent les collisions, ça change tout !

Dans le contenu et l’intensité, est-ce le match le plus abouti de la saison ?

Oui sûrement. On va revoir ça à la vidéo mais c’est vrai qu’on a placé la barre de l’intensité assez haute. Ils ont parfois réussi à coffrer nos ballons, mais dans la globalité, on fait quand même un match solide.

Vos coéquipiers estiment que le jeu de votre équipe a évolué, passant du système de dépossession à celui de la possession. Êtes-vous d’accord ?

Je laisse les trois-quarts vous répondre (rires). Plus sérieusement, on sent que l’on joue plus au rugby. On se fait plus de passes. Et en ce moment, on a une grosse conquête. Donc quand on a nos ballons, les trois-quarts peuvent se régaler ensuite.

Six essais de trois-quarts, aucun des avants ce soir…

C’était prévu (rires). Bravo à eux. Après, nous les gros, on fait un gros travail il me semble. Il y a eu un vrai lien entre les avants et les arrières. Tout part de notre conquête et de notre défense finalement.

Ce lien, vous aviez du mal à le trouver jusqu’alors.

Déjà à cause de la touche qui nous mettait en dedans. Et puis comme je l’ai dit : on gagne nos collisions. De fait, ça permet d’exploiter les petits espaces ensuite.

Désormais, pour viser ce top 6, il faut gagner à l’extérieur. Cela tombe bien, vous avez deux déplacements qui arrivent…

Comme je l’avais dit après Aix, tant qu’on ne gagnera pas à l’extérieur, on ne créera pas cette fameuse bascule. Donc il faut absolument s’imposer dehors. En déplacement, c’est différent, tu n’as pas ton public. Mais maintenant on se doit de l’emporter ailleurs parce que sinon, on va continuer de végéter en milieu de classement.

Vous allez à Montauban qui est dans le dur, s’agit-il du match idéal pour gagner pour la première fois en déplacement ?

C’est un derby. Un match spécial. Que leur équipe soit moins bien ou pas, cela sera forcément un match différent. On se doit de rester focus sur ce que l’on sait faire.

Peut-on craindre une forme de décompression de la part du SUA après ces trois bons matchs ?

Je ne pense pas car le groupe a grandi mine de rien. Nous avons la tête sur les épaules et savons que tout peut aller très vite. Il suffit que l’on enchaîne deux mauvaises performances et l’on se retrouve à regarder vers le bas. Ce qui est bien en revanche, c’est que ça vaut aussi dans le sens inverse.