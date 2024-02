Dans le sillage d'un Jack Goodhue décisif et d'un Leone Nakarawa en mode "artiste", le CO s'est adjugé un bonus offensif dans un match à sens unique face à l'UBB. Voici le baromètre de la rencontre.

Les tops

Leone Nakarawa

Décidément, quel incroyable joueur ! Le vétéran tarnais (36 ans en avril), a une nouvelle fois fait montre de toute sa classe. Impliqué sur les trois essais inscrits par les Tarnais en première période, le Fidjien a notamment déployé ses bras télescopiques pour servir Jack Goodhue et Louis Le Brun de deux passes décisives comme autant de bonbons que l’on déguste. Sa science du jeu debout et sa faculté à assurer la continuité des actions apporte beaucoup de fluidité au jeu des Castrais. Et au vu du niveau qui est le sien depuis quelque semaine et malgré son âge, on se dit que le CO a vraiment bien fait de d’offrir une année de contrat supplémentaire (engagé jusqu’en 2025) à son géant.

Leone Nakarawa a encore une fois réalisé un match plein contre l'UBB. Icon Sport

Jack Goodhue

Petit à petit, l’ancien international néo-zélandais monte en puissance. Samedi face à l’UBB, le centre a gratifié Pierre-Fabre de ses deux premiers essais sous les couleurs castraises. En plus d’avoir été efficace en attaque (toujours bien placé au soutien et auteur de 2 franchissements), on l’a vu très appliqué dans les tâches défensives. Le Néo-Zélandais ne laisse jamais sa part aux chiens quand il s’agit de plaquer. Goodhue a livré assurément son meilleur match depuis son arrivée en France.

Maël Moustin

Le jeune ailier de l’UBB a réussi une belle partie sur la pelouse de Pierre-Fabre. Le champion du monde moins de 20 ans aux côtés de Nicolas Depoortère a profité de l’absence des internationaux et de la blessure de Madosh Tambwe pour se montrer et inscrire son premier essai en Top 14 en profitant d’une passe mal assurée de Tyler Ardron.

Les flops

Zaccharie Affane

Le jeune pilier droit de l’UBB a souffert, comme globalement tout l’édifice bordelais. Moins de 30 minutes et puis s’en va pour sa troisième apparition de la saison en Top 14. Le prix de l’apprentissage.

Théo Nanette

La doublure de Maxime Lucu n’a pas pu faire de miracle. Derrière un pack dominé, il a multiplié les jeux au pied sans parvenir à trouver la faille et à créer de l’avancée. Remplacé dès la mi-temps par Paul Abadie.

Théo Nanette a eu du mal dans le Tarn. Icon Sport

Tyler Ardron

Parfois hésitant, moins souverain qu’à l’accoutumée, le Canadien a "coûté" le premier essai du match aux Castrais en se débarrassant trop facilement d’un ballon qu’il aurait pu conserver.