Alors qu'il a prolongé son bail d'un an cette semaine, le Fidjien de quasiment 36 ans a montré que le temps n'avait quasiment pas d'emprise sur lui. Le géant du CO a livré un nouveau match trois étoiles et fait la démonstration de sa science du jeu debout.

Il aura 36 ans en avril, messieurs-dames. Et oui, à l'âge où certains se plongent dans le confort doucereux d'une préretraite bien méritée ou grattent un dernier contrat dans les divisions inférieures pour faire plaisir à un président-ami ou finir de payer l'agrandissement de la villa, lui brille toujours au plus haut niveau du rugby français. Leone Nakarawa aura 36 ans en avril messieurs-dames, et il marche sur l'eau, quasiment comme aux premiers jours, quasiment comme quand il faisait les beaux jours du Racing 92 et qu'il était considéré comme le meilleur deuxième ligne du Vieux Continent.

Il aura 36 ans en avril messieurs-dames mais ses 20 ans semblent éternels. Il faut le voir courir à s'exploser la rate, juché sur les deux grandes échasses qui lui servent de jambes et enrouler ses deux bras tentaculaires autour de ses adversaires pour offrir des off-loads comme autant de caviars au service de la continuité du jeu. Port altier, dos droit, regard fier, ballon tenu à une main, le regarder évoluer est un délice et même ses coéquipiers, Baptiste Delaporte en tête, l'avouent de concert avec des étoiles dans les yeux : "Ce mec est un extraterrestre qui ne fait pas le même sport que nous." Samedi, Jack Goodhue et Louis Le Brun ont marqué les deux premiers essais du CO sur deux offrandes du Fidjien magicien. Leone Nakarawa est aussi impliqué sur la troisième réalisation tarnaise, celle de Nathanaël Hulleu, avec un échange de passes rapide sur l'aile opposée, permettant à l'action de se développer jusqu'à la conclusion de l'ex Vannetais. On passe sur son abattage dans le travail obscur. Bref, Leone Nakarawa aura 36 ans en avril messieurs-dames, et on espère le voir jouer encore longtemps car son rugby est un ravissement.