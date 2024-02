Après un début d’année bien compliqué et une défaite sur la pelouse de Valence-Romans qui enfonçait un peu plus les Montalbanais dans le fond de tableau, l’USM a décidé d’opérer quelques changements. À commencer par la mise en retrait de Florent Wieczorek, jusqu’ici en charge de la conquête et de la défense. Johan Dalla Riva, directeur général, explique ce choix.

Ce mardi matin, il n'y avait pas besoin d’être bien proche du terrain pour entendre les consignes de Pierre-Philippe Lafond tant sa voix portait en dehors des travées. Le manager de l’USM donnait même de sa personne au milieu de quelques mauls. Désormais c’est lui qui prendra en charge la conquête montalbanaise pour tenter de remettre les siens dans le bon wagon ou du moins pour éviter d’être dans le mauvais. Actuellement douzième du championnat avec seulement quatre points d’avance sur la zone rouge, l’USM est passée en mode maintien.

Un constat douloureux au vu du bon début de saison des coéquipiers de Jérôme Bosviel qui parvenaient à se hisser dans le top 6 à l’aube de fêter Noël. Mais ressasser le passé n’y fera rien. Et au lendemain de la défaite sur la pelouse de Valence-Romans, il fallait agir. Le club montalbanais a donc décidé de la mise en retrait de Florent Wieczorek. « Nous nous mettons en mode maintien parce qu’on ne veut pas revivre ce que nous avons vécu la saison dernière. Pour ça, il fallait d’autres méthodes. Nous avons essayé pendant l’année avec des changements au niveau des entraînements et de l’approche avec les joueurs. Nous avons eu des retours positifs et négatifs donc l’autre solution c’était aussi de changer les hommes et les discours. Malheureusement, Florent Wieczorek a vécu toutes les campagnes depuis quatre ans et le discours pouvait éventuellement s’essouffler auprès des joueurs et c’est normal avec toutes les tempêtes que nous avons traversé », explique Johan Dalla Riva, directeur général de l’USM, avant d’ajouter : « Jamais on ne vous dira que tous les problèmes viennent d’un seul homme. Nous n’avons pas eu de résultats probants dans les secteurs qu’il avait en charge mais je ne veux surtout pas viser un seul homme dans l’histoire. Il faut un électrochoc et un discours différent »

Aucagne reprend les rênes de la défense

Depuis le début de la semaine c’est donc PP Lafond qui a repris une partie des tâches qui étaient jusqu’ici confiées à Florent Wieczorek. De son côté, David Aucagne fait son retour sur le devant de la scène en prenant en charge la défense. Une réorganisation en interne qui devrait être effective jusqu’à la fin de la saison puisque à ce jour l’arrivée d’un nouvel entraîneur dans le staff n’est pas envisagée. « Pour le moment c’est PP Lafond qui reprend la conquête. Je lui ai demandé s’il pouvait aller au bout de cette démarche jusqu’à la fin de la saison. Je serais très vigilant à ne pas saturer notre manager de toutes les missions qu’il a déjà. Si on doit s’armer un peu plus on le fera mais pour l’instant ce n’est pas d’actualité », assure Johan Dalla Riva.

Pour l’heure c’est avant tout une réaction qui est attendue du côté de Sapiac : « Nous savons depuis le début de l’année que nous avons besoin de sérénité. Il fallait trancher et créer un électrochoc. Il n’y a pas d’ultimatum, j’attends vraiment de l’équipe qu’elle se relève. J’ai parlé aux joueurs. Ce sont les premiers acteurs. Nous essayons de tout mettre en place pour qu’ils soient le mieux possible. Le club n’avait pas d’objectif officiel. Ce n’est pas pour cela que nous ne sommes pas ambitieux mais les objectifs appartiennent au vestiaire. C’est leur aventure. Si les joueurs croient en leur aventure ils basculeront naturellement et deviendront différents sur le terrain. ».

Reste à voir si cet électrochoc aura l’effet escompté à l’aube de se déplacer à Rouen pour un match déjà crucial. Sans doute comme tous les autres jusqu’à la fin de la saison.