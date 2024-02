Dans un communiqué, le club de Montauban a décidé de la mise en retrait de l'entraîneur des avants Florent Wieczorek. L'ancien coach d'Albi paye les mauvais résultats de l'USM Sapiac, 12e au classement de Pro D2 à quatre points du barragiste.

Les dirigeants de Montauban ont décidé de réagir après cinq défaites en six matchs et une douzième place inquiétante de Pro D2. Dans un communiqué transmis en fin de matinée, l'USM Sapiac annonce "la mise en retrait de Florent Wieczorek de son poste d’entraîneur." Le coach des avants paye l'absence de réaction de son équipe depuis le début d'année 2024. "Ses missions seront assurées en interne, précise le communiqué, et la décision a été communiquée à l'ensemble du club ce matin."

