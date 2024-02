Ben White a décidé de continuer son aventure sur la rade. L'international écossais (20 sélections) a prolongé pour deux saisons supplémentaires et portera donc le maillot du RCT jusqu'en 2026.

Le demi de mêlée écossais s'est visiblement très bien acclimaté à la vie toulonnaise. Arrivé au lendemain de la Coupe du monde, qu'il a disputé avec l'Écosse, Ben White vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires à Toulon. L'international devrait donc porter le maillot du RCT jusqu'en 2026.

"J'ai prolongé pour deux saisons à Toulon parce que je me sens vraiment bien ici. Les entraîneurs sont super, les joueurs et supporters sont incroyables. Je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Quand j'ai signé je ne voulais pas simplement venir jouer un an et repartir. Je voulais m'investir, découvrir la culture, la langue et évoluer en tant que joueur. Pour moi c'était le bon endroit pour ça. Le plus important c'est d'aider l'équipe à gagner", explique le demi de mêlée.

Ils m'ont fait confiance et je veux leur rendre

Depuis son premier match avec les hommes de Pierre Mignoni, Ben White n'a pas manqué une seule rencontre. À ce jour il accumule 13 feuilles de match sous le maillot de Toulon pour 9 titularisations.

L'international Ecossais, ??? ?????, prolonge son aventure en jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

"Je veux être dans un club qui a de grandes ambitions et Toulon est le bon endroit pour gagner des trophées et être au meilleur niveau. Pour moi, c'est un superbe challenge à relever. La façon dont le groupe m'a accueilli m'a donné envie de prolonger. Je ne suis pas ici depuis longtemps mais j'aime découvrir les gens ici et créer des liens avec eux. Je vais tout donner pour ce club ces deux prochaines années. Ils m'ont fait confiance et je veux leur rendre", ajoute l'international écossais.