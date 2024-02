Ce vendredi soir, les Dacquois ont dominé avec la manière Soyaux Angoulême au stade Maurice-Boyau, en s'imposant 25 à 5, qui plus est avec le bonus offensif. Les Landais confortent un peu plus leur matelas d'avance sur la quinzième place de barragiste, détenue par Biarritz, tandis que les Angoumoisins replongent dans le doute.

Dax poursuit sa très belle série à domicile ! Invaincu sur ses terres depuis le 13 octobre dernier, face au leader vannetais, le promu landais recevait Soyaux Angoulême, un concurrent direct au maintien, avec le couteau entre les dents.

Défaite de nos joueurs à Dax.

Et cela s'est vu dès les premières minutes de jeu. Asphyxiés en défense, les Charentais subissent tout de suite les assauts des avants dacquois. Hugo Cerisier ne se fait ainsi pas prier pour inscrire les premiers points de cette rencontre (3-0, 3').

Mais l'étau ne se resserre pas pour autant. Les hommes de Jean-Frédéric Dubois continuent leur marche en avant et sont récompensés de leurs efforts par le premier essai de la partie, conclu par Joshua Furno après le bon travail d'Ilikena Bolakoro (10-0, 11').

Deux minutes plus tard, le premier quart d'heure cauchemardesque des Charentais se conclura par un deuxième essai, celui de Jope Naseara, qui se joue de Jules Dubecq à la course pour encore un peu plus enfoncer le score (15-0, 13').

À la demi-heure de jeu, Soyaux Angoulême, réduit à 14 après le carton jaune contre Luca Tabarot, encaissera un troisième essai, par l'intermédiaire de Théo Duprat, qui résiste au plaquage de Manu Saubusse pour assurer provisoirement le point de bonus offensif (20-0, 31').

La réaction angoumoisine arrive enfin dans les dernières minutes du premier acte, avec le carton jaune adressé à Jope Naseara, auteur d'un essai un peu plus tôt dans la partie mais sanctionné pour un hors-jeu. Mais à l'image de toute la rencontre, les joueurs d'Alexandre Ruiz ne parviendront jamais à trouver l'ouverture. À la pause, les Dacquois ont 20 points d'avance et semblent se diriger vers une victoire tranquille malgré la bonne fin de période des Charentais.

Une seconde période marquée par d'innombrables fautes de main

Si le premier acte a vu une seule équipe sur le terrain, les dernières 40 minutes ont surtout été hachées par des erreurs de part et d'autre. Les pénalités pleuvent de chaque côté, si bien que les points se font attendre.

En supériorité numérique après l'exclusion temporaire de Simon Garrouteigt, coupable d'un en-avant volontaire, le demi de mêlée remplaçant Alexis Levron débloquera le compteur des Angoumoisins à l'heure de jeu (20-5, 60'), après une belle feinte de passe.

Et puis... plus rien. Les visiteurs multiplient les fautes et permettent aux Dacquois de reprendre confiance, eux qui avaient de ce fait perdu le point de bonus offensif. Bien servi dans sa lancée, Jope Naseara part dans un rush solitaire et casse deux plaquages avant d'être repris à 2 mètres de la ligne. L'ailier landais, qui pouvait passer les bras, servait ensuite Maxime Oltmann, qui avait bien suivi pour redonner le bonus (25-5, 69').

Plus aucun point ne sera ensuite inscrit dans cette rencontre. Dax enchaîne avec un sixième succès consécutif à domicile en Pro D2. Les joueurs de Jean-Frédéric Dubois remontent au neuvième rang avec cette victoire, prenant un peu plus le large dans la course au maintien et se rapprochant même du top 6 (46 points, à une longueur d'Aurillac, sixième). Les Landais recevront d'ailleurs les Cantaliens lors de la prochaine journée, dans une semaine.

De son côté, Soyaux Angoulême, qui avait réussi à prendre de l'avance sur Biarritz après sa victoire la semaine dernière en Charente, a tout reperdu ce vendredi avec le succès biarrot face à Rouen. Les hommes d'Alexandre Ruiz, toujours quatorzièmes mais à égalité de points avec les Basques, tenteront de se racheter à domicile face à Provence Rugby le week-end prochain.