Alors qu'il a décidé de s'investir avec France 7 en vue des Jeux olympiques de Paris, Antoine Dupont a répondu à plusieurs questions sur les réseaux sociaux de l'équipe de France olympique. Il décrit notamment ce que représentent les JO pour lui.

Ce n'est plus un secret pour personne : Antoine Dupont devrait participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7. Alors qu'il a été appelé pour la première fois par Jérôme Daret pour participer à la tournée américaine des septistes, à Vancouver (23 au 25 février) puis à Los Angeles (1 au 3 mars), le demi de mêlée du Stade toulousain a confié ses sentiments vis-à-vis des JO sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l'équipe de France olympique. Dans celle-ci Dupont exprime d'abord ce que représente cette échéance pour lui. "Les Jeux olympiques représentent le Graal du sport du simplement. On a tous des souvenirs mythiques des Jeux qu'on a vus à la télé et de pouvoir prétendre à une médaille, c'est déjà grandiose."

Avant son départ pour Vancouver, Antoine Dupont est venu parler Jeux Olympiques \ud83d\udc40 pic.twitter.com/65HiM9Lddo — Equipe France (@EquipeFRA) February 16, 2024

"Je suis en pleine phase d'apprentissage"

Alors qu'il regarde actuellement le Tournoi des 6 Nations depuis la télé, puisqu'il ne pouvait combiner la préparation des Jeux olympiques et la compétition de rugby à XV, Dupont s'exprimait quant à son adaptation au 7. Le jeu y est forcément différent athlétiquement, puisqu'un joueur couvre davantage de terrain en moins de temps. "Il y a quand même pas mal de changements, reconnaissait-il. Évidemment, ça reste le même sport mais les principes de jeu sont différents, les profils physiques et athlétiques aussi. Je suis en pleine phase d'apprentissage."

Alors que plusieurs spécialistes du rugby à 7 ont affirmé que l'adaptation ne serait pas un problème pour Dupont, ce dernier a été interrogé sur sa capacité à se montrer performant dans d'autres sports. Avec le sourire, le Toulousain se montrait modeste : "Aucun, clairement ! Quand on voit les autres athlètes se préparer dans leur sport, ça montre l'exigence mais surtout le niveau et la qualité de chaque mec dans leur discipline. Si on me met sur un tatami avec Teddy Riner, ça va être compliqué pour moi".