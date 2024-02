À la recherche d'un ouvreur depuis quelque temps, le club de Rouen a trouvé son bonheur du côté du Stade toulousain, puisque le jeune Edgar Retière (23 ans) devrait effectuer la deuxième partie de saison en Normandie.

En effet, en raison de manques sur ce poste ou de diverses blessures survenues ces derniers mois, le staff et les dirigeants du RNR s'était mis en quête d'un renfort en numéro 10 pour étoffer l'effectif dans l'opération maintien, qui s'annonce délicate. Si les hommes de Sébastien Tillous-Borde ont battu Valence-Romans (22-19) ce vendredi, ils demeurent derniers du classement de Pro D2 avec sept points de retard sur la quinzième place (occupée par Biarritz), synonyme de barrage.

A lire aussi : Pro D2 - Information Midi Olympique. Éric Leroy va quitter la présidence de Rouen, la réorganisation du club se poursuit

Déjà arrivé en Normandie

Selon nos informations, l'ouvreur du Stade toulousain Edgar Retière va s'engager avec Rouen, où il finira l'exercice en cours. Alors qu'il ne compte aucune apparition en Top 14 cette saison, le petit frère d'Arthur et fils de Didier avait cumulé huit feuilles de match en 2022-2023 (dont deux titularisations) et va donc chercher à rebondir dans cette nouvelle aventure. Selon nos informations, toujours, il est arrivé en Normandie en début de semaine et pourrait même être disponible pour le déplacement à Biarritz vendredi soir, pour le choc du bas de tableau. L'officialisation devrait avoir lieu dans les heures à venir.