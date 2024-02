L'ailier de l'UBB et de l'équipe de France a officiellement prolongé son contrat. Arrivé en 2021, il s'engage dans la durée avec le club girondin.

L'Union Bordeaux-Bègles verrouille ses pépites. Après Romain Buros, Pablo Uberti ou encore Sipili Falatea, c'est au tour de Louis Bielle-Biarrey de s'engager dans la durée avec Bordeaux-Bègles. Le club a officialisé la nouvelle ce lundi. L'ailier de l'équipe de France, héros de la rencontre en Écosse grâce à son essai salvateur dans le money time, est désormais sous contrat jusqu'en 2027 avec l'UBB.

L'Isérois de naissance a réalisé une année 2023 impressionnante. Convoqué par Fabien Galthié pour préparer la Coupe du monde, 'LBB' avait gagné sa place pour le Mondial avant de s'installer dans la peau d'un titulaire en Bleu. Cette saison avec Bordeaux, il a joué 9 rencontres et a inscrit 5 essais. De retour en équipe de France pour le Tournoi des 6 Nations, l'ailier était sur le banc face à l'Irlande lors de la défaite française à Marseille. Redevenu titulaire en Écosse, c'est bien lui qui a marqué l'essai décisif en fin de match face au XV du Chardon après un petit coup de pied par-dessus la défense et une course en solitaire.

L'ancien de Grenoble a donc décidé de rester à Bordeaux, au moins jusqu'en 2027. Il était arrivé à l'intersaison 2021 et avait fait ses débuts avec les professionnels en janvier 2022 contre le CA Brive en Top 14. Rapidement, Bielle-Biarrey a montré qu'il était un joueur à part : lors de sa première titularisation, il avait inscrit un triplé en Coupe d'Europe face aux Scarlets. Il est aujourd'hui un cadre de l'UBB et va le rester encore de nombreuses années.