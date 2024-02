Avant Irlande - Italie, les plus de 50 000 personnes venues assister à Irlande - Italie ont eu la chance de vivre depuis les tribunes un moment fort : l'hymne irlandais chanté par un jeune garçon de 8 ans qui n'en est pas à son premier coup d'éclat.

Il s'appelle Stevie Mulrooney, il a huit ans, et il a mis le temps d'un Irland's Call, l'Aviva Stadium à ses pieds. Le jeune chanteur de Kilkenny, petite ville d'environ 26 000 habitants au sud-ouest de Dublin se rappellera sans doute longtemps de ce dimanche après-midi. S'il a eu cette chance, c'est car Stevie Mulrooney s'est fait remarquer en reprenant l'hymne irlandais lors de l'émission le Late Late Show en novembre dernier. Déjà, il avait laissé les observateurs sans voix.

Lors de l'émission et de ce qu'il a lui même appelé "le meilleur jour de ma vie", Peter O'Mahony et Bundee Aki avaient fait la surprise d'intervenir après sa prestation pour lui offrir un moment privilégié et un maillot du XV du Trèfle signé par les joueurs. Le 4 février, en guise d'échauffement, Stevie Mulrooney avait entonné l'Irland's Call lors d'un match de coupe, "son" équipe, de Kilkenny RFC avait ecrasé Clondalkin RFC 60 à 5. Une sorte de porte-bonheur ?