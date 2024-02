Pour clôturer cette dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2024, l'Irlande accueille l'Italie à l'Aviva Stadium ce dimanche (16h). Les Irlandais ont effectué six changements dans leur quinze de départ. Côté italien, Ange Capuozzo fait son retour à l'arrière.

Après leur écrasant succès sur la pelouse du Vélodrome, les Irlandais reçoivent l'Italie pour leur deuxième rencontre dans le Tournoi des 6 Nations, ce dimanche (16h). Après le gros combat dans l'hexagone, Andy Farrell a décidé de laisser certains cadres au repos. Six changements sont dénombrés dans le quinze de départ. Peter O'Mahony, nommé capitaine du XV du Trèfle, n'a pas été convoqué pour cette rencontre. Le centre Bundee Aki et le pilier droit Tadhg Furlong, cadres de cette équipe, seront aussi en tribunes, quand Josh van der Flier et Jamison Gibson-Park seront sur le banc. Jordan Larmour, numéro 23, jouera son premier match avec l'Irlande depuis juillet 2021 pour sa 31e cape. Caelan Doris sera le capitaine.

Le XV de départ de l'Irlande Le XV : 15. Keenan ; 14. Nash, 13. Henshaw, 12. McCloskey, 11. Lowe ; 10. Crowley, 9. Casey ; 8. Conan, 7. Doris (cap), 6. Ryan Baird ; 5. Ryan, 4. McCarthy ; 3. Bealham ; 2. Sheehan ; 1. Porter



Remplaçants : 16. Kelleher, 17. Loughman, 18. O'Toole, 19. Henderson, 20. van der Flier, 21. Gibson-Park, 22. Byrne, 23. Larmour

Ange Capuozzo de retour

Côté italien, il y a quatre changements dans la composition de départ, par rapport aux quinze Italiens alignés d'entrée contre l'Angleterre. Ange Capuozzo, malade et forfait de dernière minute fait son retour à l'arrière, à la place de Tommaso Allan, qui prendra place sur le banc. Martin Page-Relo, absent du groupe contre les Anglais, prendre place sur le banc. Ross Vintcent fera sa première avec l'Italie.

le XV de départ de l'Italie Le XV : 15. Capuozzo ; 14. Pani, 13. Brex, 12. Menoncello, 11. Ioane ; 10. P. Garbisi, 9. Varney ; 7. Zuliani, 8. Lamaro (cap.), 6. Izekor ; 5. Ruzza, 4. N. Cannone, 3. Ceccarelli, 2. Lucchesi, 1. Fischetti. Remplaçants : 16. Nicotera, 17. Spagnolo, 18. Zilocchi, 19. Zambonin, 20. Vintcent, 21. Page-Relo, 22. Allan, 23. Mori.

La rencontre se déroulera à l'Aviva Stadium à 16h et sera arbitrée par M. Brousset.