Après le premier revers du XV de France face à l'Irlande, les Bleus devront se reprendre en Écosse pour lancer leur Tournoi 2024. Fabien Galthié devra également compter sur le retour en forme de sa paire de centres fétiche, Jonathan Danty - Gaël Fickou.

Jonathan Danty et Gaël Fickou sont attendus à Murrayfield. Les deux centres sortent d'une prestation mitigée face à l'Irlande et doivent remettre le bleu de chauffe en Écosse. Face à la paire complémentaire Huw Jones - Sione Tuipulotu, le Rochelais et le Racingman devront élever le curseur, alors que plusieurs jeunes centres français (Gailleton, Depoortere, Moefana...) poussent derrière les deux expérimentés.