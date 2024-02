Ce jeudi Paris 2024 a dévoilé les médailles des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Une récompense unique à l'intérieur de laquelle sera placé un morceau de fer d’origine de la tour Eiffel.

La présentation des médailles a eu lieu ce jeudi à Saint-Denis. Abaca / Icon Sport - Abaca / Icon Sport

"En associant la Commission des Athlètes de Paris 2024 présidée par Martin Fourcade aux choix créatifs du design des médailles des prochains Jeux, Paris 2024 a souhaité que l’objet rêvé par les athlètes soit véritablement fait pour eux en l’imaginant avec eux. Aux côtés de Paris 2024 et de sa Commission des Athlètes, les artisans de Chaumet, Maison de joaillerie du groupe LVMH, ont apporté toute leur créativité et leur savoir-faire pour magnifier les médailles. Chaque élément de leur design reflète ainsi une part de l’identité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.", explique le communiqué.

La tour Eiffel, véritable symbole de la capitale française a été mise à l'honneur sur les trois médailles (or, argent et bronze). Les athlètes qui auront la chance de porter l'une de ces médailles autour du cou garderont à vie un fragment du monument iconique de Paris. Ces médailles ont été imaginées par la maison Chaumet, célèbre joaillier parisien. Ce sont au total 5 084 médailles qui sont en cours de production par la Monnaie de Paris.