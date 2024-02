INFO MIDOL. Marc Palmier, demi d’ouverture et arrière du Stade aurillacois, devrait quitter le Cantal la saison prochaine. Certains clubs se sont renseignés sur son profil et le joueur a déjà visité les installations du FC Grenoble.

C’est un cycle qui va se terminer entre Marc Palmier et le Stade Aurillacois, après une histoire commencée dès le plus jeune âge. Né et formé à l’école de rugby d’Aurillac, le demi d’ouverture de 24 ans (1m88 ; 92kg) ne devrait pas poursuivre l’aventure du côté de Jean-Alric la saison prochaine. Bien que sous contrat jusqu’en 2026, son horizon se dessine loin du Cantal. En effet, selon nos informations, plusieurs écuries de l’élite se sont positionnées sur le dossier du numéro 10/15 et espèrent attirer le joueur pour l’exercice 2024-2025.

Ces dernières semaines, il a notamment déjà visité les installations du FC Grenoble, actuel dixième du Pro D2. Des échanges ont déjà eu lieu entre les deux parties. Le club a été sanctionné de 12 points cette saison (puis réattribué de 4 il y a une semaine) par le conseil de discipline du rugby français. Pour autant, le FCG ambitionne de jouer les premiers rôles en deuxième division et compte donc s’armer à l’ouverture. Pour l’heure, le Gallois Sam Davies est le titulaire indiscutable au poste.

Oyonnax s'intéresse à son profil

À noter également que le pensionnaire et actuel 13ème de Top 14 Oyonnax s'intéresse de près au profil du buteur aurillacois. Si rien n’est encore acté concernant sa future destination, Aurillac devrait composer sans lui. Auteur de 523 points en 86 matchs sous les couleurs aurillacoises, Palmier fait partie des valeurs sûres du championnat de deuxième division. Cette saison, il a disputé 16 rencontres pour 14 titularisations, dont une majeure partie à l’arrière alors qu’Antoine Aucagne occupe le numéro 10. Celui qui compte plusieurs apparitions en Top 14 avec l’ASM Clermont Auvergne lors de la saison 2019/2020 devrait donc changer d’air et s’envoler vers de nouveaux horizons.