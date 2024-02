Info Midol. Toujours à la recherche d'un manager en vue de la saison prochaine, le club d'Agen, douzième du Pro D2, se serait récemment rapproché de Sébastien Calvet (49 ans), l'actuel sélectionneur des Bleuets.

Il y a un peu plus d'un mois, le président du SUA Jean-François Fonteneau annonçait se séparer de son manager Bernard Goutta, arrivé au club un an et demi plus tôt. Depuis lors, le club lot-et-garonnais, actuel douzième de Pro D2, fonctionne avec, à sa tête, un trio composé de Barry Maddocks, Dave Ryan et Adel Fellah. Pour autant, il se pourrait que les choses évoluent dans le staff agenais en vue de la saison prochaine...

Inspirés par le précédent Piqueronies

Selon nos informations, le président Fonteneau se serait ainsi rapproché ces dernières semaines de Séastien Calvet (49 ans), le manager des moins de 20 ans tricolores. Celui-ci, qui fut un temps responsable de la formation au SUALG, est un technicien reconnu dans le milieu, fait depuis plusieurs années partie des filières de formation fédérales et fut, pour rappel, champion du monde à la tête des moins de 20 ans tricolores, l'été dernier. Dès lors, Calvet suivra-t-il les traces de son prédécesseur chez les Bleuets Sébastien Piqueronnies, auteur d'un travail de fond remarquable à la Section paloise depuis deux ans et demi ? C'est en tout cas une forte probabilité, tant les connexions entre Jean-François Fonteneau et Sébastien Calvet se sont multipliées ces dernières semaines.

Si Calvet devait arriver en Lot-et-Garonne l'été prochain, reste à savoir s'il débarquerait ou non avec un staff. Ici, les noms de Benoit Baby et Samuel Cherouk, ses adjoints chez les moins de 20 ans tricolores, ont circulé mais à ce jour, le club dément toute intention de se séparer de Ryan, Maddocks et Fellah, auxquels il reste plusieurs années de contrat.