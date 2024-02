L'Aviron bayonnais est toujours aussi actif sur le marché des transferts. Le club basque pourrait tenter d'attirer le demi de mêlée anglais Danny Care.

Danny Care à Bayonne la saison prochaine ? L'idée serait loin d'être farfelue d'après les informations de RugbyPass. En effet, le vétéran anglais (37 ans) intéresserait les dirigeants basques, qui tenteraient un positionnement de dernière minute pour faire échouer la tentative de prolongation de l'international avec son club des Harlequins. C'est en tout cas ce qu'annonce RugbyPass, qui précise que le joueur aux 97 sélections avec la Rose, voudrait poursuivre sa carrière d'une saison supplémentaire.

Si l'information se confirme, Danny Care découvrirait le Top 14 après une carrière entière passée en Angleterre. Joueur de Leeds entre 2004 et 2006, il a rejoint les Harlequins en 2006 et a, depuis, disputé plus de 350 matchs. Signe qu'il est toujours compétitif, il garde la confiance du sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick malgré ses 37 printemps. Appelé dans le groupe anglais pour la Coupe du monde, il était sur le banc lors de la phase finale et la troisième place des sujets de sa Majesté en France. De nouveau convoqué pour préparer le Tournoi des 6 Nations, il a joué 20 minutes avec le numéro 21 dans le dos au Stadio Olimpico face à l'Italie.

Pour remplacer Machenaud ?

Le média anglais affirme que l'intérêt pour Danny Care est très sérieux, même si les Quins veulent conserver leur historique demi de mêlée. Manque plus qu'à convaincre l'international anglais, avec une offre intéressante pouvant l'amener à quitter son club de (presque) toujours. Dans les faits, Maxime Machenaud arrive en fin de contrat l'été prochain. Le Français a cependant une année en option d'après All Rugby. Il est en tout cas certain que l'Aviron bayonnais se montre ambitieux sur le marché des transferts avec, déjà, les officialisations de Mateo Carreras (Newcastle) et d'Alex Moon (Northampton). Mais aussi, sur le marché français, avec les arrivées de Joris Segonds, Baptiste Chouzenoux ou d'Andy Bordelai.