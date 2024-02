En direct. Pau - Castres : suivez le match de la 14e journée de Top 14

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la rencontre entre Pau et Castres pour le compte de la 14e journée de Top 14.

Encore dans le top 6, Pau peut consolider sa place de qualifiable, cela passera par une victoire contre le CO. Les Palois qui viennent d'enchaîner trois revers auront à cœur de se reprendre.

Les Castrais ne sont pas en grande forme non plus et restent, eux, sur quatre défaites. S'ils venaient à s'imposer à Pau ils dépasseraient leur adversaire au classement.

Ce match aura lieu au stade du Hameau et sera arbitré par Matthieu Raynal.