Le doute subsistait encore ces dernières semaines, c'est désormais officiel. Courtisé en France, Maro Itoje a finalement fait le choix de prolonger son contrat avec les Saracens.

Les supporters français auraient été ravis de le voir évoluer en Top 14... Mais ça ne sera pas le cas. Le club des Saracens a mis fin aux espoirs ce mercredi en officialisant la prolongation de Maro Itoje. Courtisé en France ces dernières semaines le deuxième ligne a finalement fait le choix de rester fidèle à son club de toujours. Il était notamment pisté par le Lou qui aurait bien profité de la situation financière des clubs anglais pour enrôler l'international aux 76 sélections. Cette prolongation permet donc aux Sarecens d'avancer plus sereins, certains qu'ils n'auront pas à se priver de leur cadre.

Les critères d'éligibilité dans la balance ?

Sur ses réseaux sociaux Maro Itoje explique : "Vraiment heureux de continuer l'aventure avec l'Angleterre et les Saracens. Vraiment excité par ce que le prochain chapitre réserve au rouge et au noir des Saracens et au maillot blanc avec l'Angleterre. Très honoré de pouvoir représenter deux institutions aussi extraordinaires !"

Pour rappel, les joueurs anglais évoluant en France ne peuvent pas être sélectionnés avec le XV de la Rose. Un critère ô combien important pour les joueurs qui auraient envie de traverser la Manche pour une nouvelle aventure en Top 14... Si certains ont fait le choix de se priver de la sélection, ça ne sera pas le cas de Maro Itoje.