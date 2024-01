Torsten van Jaarsveld va disputer la fin de la saison avec le Stade montois. Arrivé en tant que joker médical, le talonneur namibien est conservé par le club landais.

Le Stade montois annonce ce mardi la prolongation de Torsten van Jaarsveld. Le talonneur de 36 ans était arrivé en qualité de joker médical, en octobre dernier, après la Coupe du monde qu'il avait disputée avec la Namibie. Neuf matchs (dont 6 titularisations et 2 essais) plus tard, l'international a convaincu le club landais et son staff mené par Patrick Milhet, puisqu'il est désormais un joueur supplémentaire jusqu'à la fin de la saison.

"Ce joueur d'expérience a su apporter toute sa maîtrise et sa puissance au pack montois", indique le communiqué du club, qui avait déjà communiqué ce dimanche la prolongation du jeune troisième ligne Raphaël Robic. Torsten van Jaarsveld va ainsi terminer sa sixième saison dans le championnat français, après avoir porté les couleurs de Bayonne.