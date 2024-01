Bien conscient que son équipe n’est pas passée loin de la catastrophe, Camille Lopez a regretté les trop nombreuses approximations, qui n’ont pas permis aux siens de mettre leur jeu en place face à Oyonnax (21-17).

Camille, n'y a-t-il que la victoire à retenir, ce soir ?

Oui, je crois qu’on ne peut pas dire mieux. Il n’y a que ça à retenir. Le contenu est pauvre, très pauvre. J’ai envie de dire qu’il faut savoir gagner moche. On l’a fait. Celui-là, si on l’avait perdu, il n’y aurait rien eu à dire. Ce soir, on ne va retenir que la victoire.

Comment expliquez-vous cette prestation ?

On s’est fait prendre. Je le sentais à l’échauffement. Ça me rappelait le match de Perpignan, ici. Quand on joue contre des équipes qui jouent le maintien, on a du mal. Il ne faut pas se le cacher. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que nous sommes restés sur l’euphorie du match de la coupe d'Europe ? Je ne sais pas. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir été mis en garde par le staff ou par Denis Marchois, aujourd’hui. Ça reste un match de rugby et il faut mettre les ingrédients. Aujourd’hui, on ne les met pas. Si je compare au week-end dernier, on avait rasé tous les rucks. Pas là. Il y avait des joueurs, en face, qui sont très bons là-dessus et qui rayonnent dans ça depuis longtemps, mais il faut qu’on fasse le boulot. On ne l’a pas fait, donc on ne pouvait rien mettre en place et il n’y avait rien qui allait.

Camille Lopez face à la presse après la rencontre. Midi Olympique - Pablo Ordas

Mettez-vous ça sur le compte de la fatigue ?

On arrive à la vingtième semaine en comptant la deuxième préparation. On arrive sur une forme d’usure, mais se cacher derrière la fatigue… Oui, il y a un peu moins de rythme pour certains, un peu de fatigue pour ceux qui ont enchaîné, mais peut-on se cacher derrière ça, lorsqu’on reçoit Oyonnax qui joue le maintien comme nous ? Je pensais que la fatigue passerait outre sur un match comme ça. Force est de constater que non.

Vous n’êtes jamais aussi forts que lorsque vous avez peur. Pensez-vous qu’à la maison, face à une équipe qui joue le maintien comme vous, vous avez moins peur ?

C’est possible. Quand on joue contre Exeter ou face aux grosses écuries du Top 14, on craint de prendre une déculottée et on y met plus que ce qu’il ne faut. On ne peut pas se permettre de ne pas mettre ce qu’il faut. La preuve en est. Quand on ne le fait pas, il n’y a rien, il ne se passe rien. On gagne, mais c’est un miracle. On a une bonne étoile au-dessus de Dauger, mais ça ne peut pas durer. Si on veut essayer de construire quelque chose de plus serein, il faut être capable de se mettre au niveau, même sur des matchs de bas de tableau.

Avez-vous du mal à faire le jeu ?

Je ne sais pas. Contre le Racing, on a fait du jeu, on a créé des occasions et on a été dans l’en-but sans être récompensé. Il y avait du contenu face au Racing, même si nous n’avions pas été efficaces. Aujourd’hui, il n’y a rien. Il ne se passe rien. Là, en début de match, on vient dans la zone de marque, mais on n’est pas efficace. On inscrit deux fois trois points, mais c’est trop peu. Si on avait marqué, ça nous aurait permis d'enclencher une dynamique et tout se serait enchaîné. Le manque d’efficacité nous fait défaut.

Votre manager, Grégory Patat, nous expliquait ne pas avoir crié à la mi-temps, et avoir insisté sur le positif pour vous relancer…

C’est sa décision, c’est son rôle. De toute façon, il n’y avait rien. Gueuler pour gueuler, ça ne sert pas à grand-chose. Des fois, c’est opportun de le faire. Là, il ne fallait pas baisser la tête et se regarder les pompes. On n’avait rien fait de bon. Il fallait juste être efficace en zone de marque pour reprendre la chose. On a su le faire, mais pas assez. Nous avons été trop approximatifs. Heureusement que les gros ont récupéré, je ne sais combien de ballons en touche.