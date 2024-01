International à deux reprises et champion de France en 1988 avec le maillot du SU Agen sur les épaules, Pierre Montlaur est décédé à l'âge de 60 ans. L'ancien demi d'ouverture ou arrière a été emporté par la maladie de Charcot.

Pendant douze ans, entre 1983 et 1995, le SU Agen a eu le plaisir de compter dans ses rangs Pierre Montlaur. Ouvreur ou arrière de grand talent, celui qui est né du côté de Castelsarrasin était un buteur de grand talent.

Néanmoins, son tir au but manqué lors de la finale face à Béziers en 1984 restera comme un des plus grands regrets de sa carrière. Quatre ans plus tard, Montlaur a pu soulever le Bouclier de Brennus avec la tunique lot-et-garonnaise sur les épaules. Au total, le Tarn-et-Garonnais d'origine a disputé quatre finales avec le SUA (84, 86, 88, 90), et en a remporté une.

En 1992, il a également remporté un Challenge Yves du Manoir.

International à deux reprises

Étant un des meilleurs joueurs de sa génération à son poste, Pierre Montlaur a forcément goûté au niveau international. Il a été remplaçant à douze reprises avec le XV de France, mais n'est rentré qu'à deux reprises.

À la fin de sa carrière sportive, il est devenu entraîneur du côté du CA Brive avec Laurent Seigne. Avec la formation corrézienne, il a soulevé la H Cup en 1997 et a pris part à la finale en 1998. Pierre Montlaur a été emporté par la maladie de Charcot à l'âge de 60 ans.

À sa famille et l'ensemble de ses proches, la rédaction de Midi Olympique/Rugbyrama adresse ses plus sincères condoléances.