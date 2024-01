Seules une équipe féminine et une équipe masculine pourront gagner les derniers tickets pour les Jeux olympiques, via un tournoi de repêchage. Cette épreuve aura lieu au stade Louis II de Monaco, du 21 au 23 juin prochain.

Les tournois olympiques sont quasiment au complet. Côté masculin et féminin, vingt-deux équipes sont déjà qualifiées sur vingt-quatre. Les deux derniers tickets (une équipe féminine et une équipe masculine) seront connus le 23 juin 2024, à l'issue du tournoi de repêchage des Jeux olympiques de Paris 2024. Au stade Louis II, 12 équipes féminines et 12 équipes masculines participeront au tournoi pour avoir l'honneur de représenter leur nation en juillet prochain.

Les 22 nations déjà qualifiées Épreuve masculine : France, Nouvelle-Zélande, Argentine, Fidji, Australie, Irlande, États-Unis, Kenya, Samoa, Japon. Épreuve féminine : France, Nouvelle-Zélande, Australie, Irlande, Brésil, Grande-Bretagne, Canada, Afrique du Sud, Fidji, Japon.

Le tournoi masculin réunira le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, l’Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, Hongkong China, le Mexique, l’Espagne, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Tonga et l’Ouganda. Le tournoi féminin opposera l’Argentine, la Chine, la Tchéquie, Hongkong China, le Kenya, la Jamaïque, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la Pologne, les Samoa et l’Ouganda. Les gagnants de cette ultime épreuve décrocheront leur ticket pour les JO 2024. Les épreuves du rugby à 7 se dérouleront du 24 au 30 juillet prochain.