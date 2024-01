Laurent Sempere fait partie des nouveaux venus du staff de l'équipe de France. Mercredi soir, le co-entraîneur des avants du XV de France racontait donc ses premiers pas auprès des Bleus.

A-t-il été facile de s’intégrer dans ce groupe France ?

Oui. On arrive tous tels qu’on est, sans forcer les choses. Ce groupe France se connaît sur le bout des doigts, vit bien ensemble. Je l’entendais beaucoup avant de l’intégrer et je peux désormais le vérifier : les liens sont sincères et ça explique les bons résultats des quatre dernières années […] Nous, les nouveaux arrivants, notre première mission est d’amener notre énergie pour poursuivre la mission débutée il y a quatre ans.

Quelle trace l’élimination en quart-de-finale de Coupe du monde a-t-elle laissé dans ce groupe France ?

Il ne faut pas se déconnecter des quatre années précédentes. La Coupe du monde a touché tous les amoureux du rugby. On a tous un goût amer après cette compétition et au quotidien, des références sont faites au CNR par rapport à ce match. Personne ne doit l’oublier et je suis convaincu que cet évènement nous rendra plus forts. Il faut construire dessus.

En quoi votre travail est-il différent de celui que vous aviez jusque-là effectué en club ?

C’est très différent au quotidien. Ces dernières semaines, j’ai par exemple beaucoup entraîné mon ordinateur ! (rires) En fait, je passais mon temps à réfléchir à comment, en très peu de temps, faire passer mon message et les consignes aux joueurs. […] Quand on est en club, on a onze mois pour faire évoluer son équipe. À Marcoussis, le temps n’est plus le même. J’ai donc essayé d’aller à l’essentiel, de ne pas éparpiller mon combat. Fabien (Galthié) n’a pas reçu une liste de mes convictions sur le jeu pour Noël, pour être clair.

Fabien Galthié a relâché six joueurs de son groupe de trente-quatre. Parmi eux, Melvyn Jaminet, Gaëtan Barlot ou Émilien Gailleton vont retrouver leurs clubs.https://t.co/6Jc8Gc3CbR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 24, 2024

Est-ce plus de pression ?

La pression, les entraîneurs de clubs l’ont aussi. Mais nous avons tous beaucoup d’ambition pour cette équipe de France dont le retour à la compétition sera très attendu du grand public.

L’équipe de France, cela ressemble-t-il à ce que vous imaginiez ?

Je n’ai pas eu le temps d’imaginer. J’ai été tout de suite dans l’opérationnel et le concret. Mais en tout cas, je suis heureux. Avec William Servat, cela se passe d’ailleurs hyper bien. Je m’appuie beaucoup sur son vécu en équipe de France, sur ce qu’il a connu au fil de ces quatre dernières années.

Comment avez-vous géré les forfaits d’Anthony Jelonch et Emmanuel Meafou ?

On a appris leurs forfaits avant d’être rassemblés à Marcoussis. Nous sommes déjà déçus pour eux. Personnellement, j’ai d’ailleurs pu mesurer ces derniers jours l’importance qu’Anthony avait dans ce groupe : j’entends très souvent parler de lui. Au poste de Manny Meafou, Paul Willemse arrive revanchard. Il a réalisé de très bonnes performances ces dernières semaines. Malgré ces pépins du début de semaine, nous sommes tous parvenus à nous projeter rapidement sur l’Irlande.