Le jeu vidéo Rugby 24 ne sortira qu'en mars, annonce le studio

Les fans devront faire preuve d'encore un peu plus de patience... Le jeu vidéo Rugby 24 ne sortira pas le 30 janvier prochain comme prévu. Le développeur australien Big Ant Studios et l'éditeur français Nacon ont annoncé ce mardi dans un communiqué que la sortie aura lieu en mars, avec un accès anticipé sur la plateforme Steam. La raison évoquée est le calendrier très chargé du rugby en cette saison 2023-2024, marquée par la Coupe du monde notamment, qui a rendu plus difficile la collecte des données de toutes les équipes. "Nous avons décidé que la meilleure manière d'aller de l'avant était de sortir Rugby 24 en accès anticipé sur Steam une fois que nous aurons assez de contenu enregistré, dit le communiqué. Nous sommes actuellement en train de parcourir le monde pour capter les équipes et espérons avoir assez de contenu en mars, avant d'être plus complet plus tard en 2024. Seulement à ce moment-là le jeu sortira sur console."

En guise de consolation, les fans, qui attendaient le jeu pour le 7 septembre 2023, date de sortie initiale, pourront noter que "le monde du rugby dans sa quasi totalité" est désormais sous licence, ce qui représente plus de 140 clubs, sélections et compétitions. Suivront dans les semaines à venir d'autres informations sur le contenu du jeu en accès anticipé et sur le prix (annoncé jusqu'à présent à 59,99€).