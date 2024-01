Swan Cormenier, le pilier gauche de l’Aviron bayonnais, a tenu à apporter des précisions par rapport aux propos qu’il avait tenus hier, sur notre site internet.

Vendredi, Swan Cormenier s’est longuement confié dans nos colonnes pour évoquer ses premiers pas à Bayonne ou les critiques auxquelles il a dû faire face à ses débuts. Au moment d’aborder sa prolongation, il avait expliqué : “Ça n’a pas été évident. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, qui sont sorties et qui m’ont pas mal déplu. [...] Des trucs qui sont sortis sur les réseaux sociaux, des sujets de conversation que seuls moi, mon agent et la présidence étaient au courant”. Ce samedi, il a tenu à apporter des précisions par rapport à ses propos : “J’ai voulu dire : des trucs sont sortis sur les réseaux sociaux, des sujets de conversation que seuls moi, mon agent et le club étaient au courant.”

Remplaçant contre Exeter

Le pilier gauche est sur la feuille de match pour le dernier match de phase de groupes face à Exeter. Ce dernier était titulaire lors des rencontres précédentes face à Northampton et Glasgow.

Swan Cormenier va disputer ce dimanche son 80ème sous le maillot Bleu et Blanc. C'est un match crucial pour Bayonne, qui peut encore espérer une qualification en phase finale. Les Basques doivent largement s'imposer contre les Anglais pour rêve des huitièmes.