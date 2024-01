En direct. Biarritz - Valence-Romans : suivez la rencontre de la 17ème journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la 17ème journée de Pro D2. Biarritz affronte sur sa pelouse Valence Romans. Un match crucial dans la course au maintien.

Biarritz est plus que jamais en danger. Le BO est avant-dernier de Pro D2 et vit l'une de ses plus grandes crises sportives. Les Biarrots sont sur une série de sept défaites de suite.

Valence Romans est aussi dans le marathon pour éviter la relégation. Les Valentinois comptent seulement cinq points d'avance sur Biarritz, premier relégable.

Le match se jouera au parc des Sports d'Aguilera.

L'arbitre de la rencontre sera Mr Stéphane Coulon.