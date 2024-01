Uzair Cassiem portera les couleurs de Bayonne une saison de plus. Le troisième ligne de 33 ans (1m89, 112 kg) vient de prolonger son contrat d'un an avec l'Aviron. Arrivé en terre basque en 2021, le Sud-Africain d'origine s'est imposé comme l'un des cadres de l'effectif de Grégory Pattat et son staff.

"Toujours fast, toujours furious", voilà comment l'Aviron bayonnais a révélé ce mardi la prolongation d'Uzair Cassiem sur ses réseaux sociaux. Le Sud-Africain portera donc les couleurs de Bayonne pour une saison supplémentaire. Arrivé en provenance des Scarlets à l'issue de la saison 2020-2021, Uzair Cassiem s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement. Sous l'ère de Yannick Bru le troisième ligne avait été l'un des grands acteurs de la montée de l'Aviron en Top 14. Cette saison-là, Cassiem avait joué pas moins de 27 matchs dont 25 en tant que titulaire. Il est donc rapidement devenu l'un des cadres de cette équipe, indéboulonnable numéro 8 dans le dos depuis maintenant trois saisons. ???????? ????, ???????? ???????

Starring Uzair Cassiem as "The Rock" & Philippe Tayeb as "Vin Diesel". pic.twitter.com/PJ9inOdFNu — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) January 16, 2024 Après avoir annoncé la prolongation de son maître à jouer en la personne de Camille Lopez, l'Aviron bayonnais verrouille ses cadres pour la saison à venir. Depuis le début du championnat Uzair Cassiem est reparti sur les mêmes bases avec 12 matchs joués dont 10 en tant que titulaire. Le puissant troisième ligne a déjà inscrit trois essais dont un d'entrée de jeu lors de la première journée de Topo 14.