Auteur d'un doublé et d'une prestation XXL (qui lui a d'ailleurs valu le titre d'homme du match) lors de la victoire bonifiée sur le terrain de l'Ulster ce samedi, le demi de mêlée et capitaine de Toulouse Antoine Dupont a tenu à souligner le travail de ses avants. Au-delà, il se réjouit d'avoir fait le plein depuis l'entame de cette Champions Cup, ce qui peut être très précieux en vue de la phase finale.

Auriez-vous pu imaginer une telle démonstration avant le match ?

Nous sommes venus plusieurs fois ici et y avions déjà gagné, mais très difficilement. Cela s'est très bien passé pour nous. Nous avons bien attaqué le match et avons scoré sur nos temps forts. On a tout de suite senti qu'on était dans le rythme, que nous étions dominants sur les contacts et en conquête. Après, derrière, tout est plus facile. Puis, il est vrai que nous avons marqué sur quasiment tous nos temps forts, ce qui nous a permis de prendre le large.

Vos avants ont effectivement fait très mal aux joueurs de l'Ulster sur les impacts...

Oui, on sentait que nous avions une grosse puissance sur le paquet d'avants, en conquête ou dans le jeu. Autour des rucks, on a dominé chaque contact. On avait des pénalités ou des espaces à jouer derrière. C'est un plaisir d'évoluer derrière un pack qui avance autant.

Vous en êtes à vingt-et-un essais inscrits en trois matchs de Champions Cup. Etes-vous en mode rouleau compresseur ?

On a très bien démarré mais on a l'expérience de cette compétition, et on sait qu'il va falloir valider le week-end prochain à domicile (contre Bath, NDLR) pour se mettre dans les meilleures dispositions en vue des phases finales. Et malgré ça, on n'aura toujours pas attaqué notre chemin pour aller là où on veut aller. C'était important de gagner, encore plus avec le bonus, mais la route est encore longue.

L'an passé, vous aviez répété que le point laissé en route à Sale vous avait coûté une demi-finale à domicile. L'avez-vous encore en tête ?

Oui, je crois qu'on y a tous pensé dans la préparation de la semaine et de la compétition en général. On l'a évoqué entre nous, on sait que ce point nous a coûté très cher l'an dernier. Même si, sur le coup, nous étions contents d'avoir gagné chez le premier du championnat anglais. Malgré cela, il fallait aller chercher un peu plus. Nous n'avions pas joué à notre niveau ce jour-là et l'avions payé par la suite. Cette année, on a envie de ne laisser aucun point en route. Là, au vu du match, on a senti que nous étions capable de marquer ces quatre essais, ce qu'on a su faire assez rapidement.

Vous mettez-vous dans un état d'esprit propre à la Champions Cup ?

Au Stade toulousain, il y a toujours eu une appétence particulière pour cette compétition, de par le palmarès du club déjà. Il y a une excitation dans le club, auprès du public, évidemment à l'intérieur du groupe. C'est une compétition que nous n'avons gagnée qu'une fois avec cette génération. On a buté plusieurs fois en demi-finale et on a vraiment une envie et un enthousiasme qui sont particuliers.

Est-ce que cette compétition se gagne aussi dans la dureté de l'hiver ?

Oui, les bases des phases finales se construisent maintenant. On a l'expérience, on sait que le classement général est hyper important. Recevoir en phase finale est toujours un avantage, les statistiques le disent et c'est important à mi-saison de répondre présent dans les rendez-vous qui comptent.

En tout cas, après certaines défaites décevantes à l'extérieur derrière la Coupe du monde, votre équipe est clairement montée en puissance et a élévé son niveau depuis l'entame de la Champions Cup...

Là, on a su le faire. Mais on n'a pas toujours su le faire. Nous avons été critiqués à juste titre après certaines défaites. Nous n'avions pas joué à notre niveau et nous aurions dû faire mieux. Mais c'est passé, c'est derrière nous et il y avait aussi des circonstances atténuantes sûrement. Il nous reste un match de Champions avant de rebasculer sur deux matchs de championnat. On a autant d'exigences envers nous-mêmes que peut en avoir notre entourage. On sait notre potentiel et ce dont on est capable. Quand nous n'y arrivons pas, nous en sommes les premiers frustrés.

Sur le plan personnel, vous avez réalisé une prestation majuscule. Est-ce le genre de scénario qui vous plaît particulièrement ?

Oui, c'est plaisant. Dans cette Champions Cup, on affronte des équipes qui ont une volonté de jouer de loin, de mettre du rythme, de l'intensité, ce qui n'est pas toujours le cas en championnat. C'est quelque chose qui nous plaît et on se retrouve là-dedans. Même si on peut parfois partir dans tous les sens, ce qui peut être dangereux. En tout cas, c'est ce jeu-là qu'on aime. Evidemment, quand mes partenaires breakent autant de fois autour, ça me donne plus de possibilités de me porter au soutien.

Emmanuel Meafou a aussi et encore été impressionnant, comme souvent en ce moment...

En ce moment, et depuis quelques temps maintenant (sourire). On commence à s'y faire. On parle plus de lui car la liste du Tournoi va arriver et j'espère pour lui qu'il y sera, qu'il pourra jouer le Tournoi des 6 Nations. Ce ne peut qu'être bénéfique pour lui de se rendre compte de ce qu'est le niveau international, avec ses exigences et ses efforts quotidiens à fournir. Quand il est en forme, il est redoutable et très difficile à défendre. On est content de l'avoir avec nous et pas en face. Il y a très peu de joueurs qui ont ses capacités physiques, sa technique et son habileté. C'est un joueur très complet.