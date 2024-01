Il faisait partie de ces joueurs considérés comme internationaux sans avoir joué de tests, mais il avait participé à une tournée en Afrique du Sud. Raymond Halçaren, pharmacien de profession, s’en est allé.

"Ramuntxo" Halçaren n’est plus Le 30 décembre 2023, l’ancien trois-quarts centre de Lourdes Raymond Halçaren, dit "Ramuntxo", s’est éteint à l’âge de 79 ans et des suites d’une longue maladie. Il avait été l’un des talents de la deuxième génération dorée du FC Lourdes, celle de la fin des années 60 cornaquée par Maurice Prat, jeune retraité. Raymond Halçaren avait débuté à Tarbes avant de rejoindre le prestigieux FC Lourdes avec qui il avait été champion de France en 1968. Il ne joua jamais avec le XV de France mais il était considéré comme international car il avait participé à la tournée des Bleus en Afrique du Sud en 1964, voyage ponctué de cinq victoires et d’une seule défaite. C’était un trois quart centre élégant et très bon défenseur.

Un essai en finale

En 1968, il fit donc partie de l’équipe qui fut sacrée malgré un match nul face à Toulon (9-9) mais au bénéfice des essais, aux côtés des Gachassin, Arnaudet, Mir, Campaès sous l’autorité de Michel Crauste. Avec Lourdes, il gagna aussi le Du-Manoir en 1966 face à Mont-de-Marsan et en 1967 en marquant un essai en finale face à Narbonne. Il porta ensuite les couleurs de Tarbes après 1972. Par la suite, il fut entraîneur de la Section Paloise. Il exerçait la profession de pharmacien à Billères (Pyrénées – Atlantiques). "Ramuntxo" Halçaren a été inhumé le jeudi 4 janvier en l’église Saint-Joseph de Pau (Pyrénées-Atlantiques). La rédaction de Rugbyrama présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.