Alors que Gonzalo Quesada s’apprête à découvrir le Tournoi des 6 Nations dans son nouveau costume de sélectionneur de l’Italie, l’ancien manager du Stade français doit faire face à une cascade de blessures...

La Squadra Azzura qui débutera le Tournoi des 6 Nations le 3 février avec la réception de l’Angleterre, demi-finaliste du dernier Mondial, est dans la tourmente. Et pour cause. Le nouveau sélectionneur Gonzalo Quesada voit ses joueurs tomber les uns après les autres. Il y a trois semaines Paulo Odogwu, ancien ailier du Stade français, revenu à Trévise s’est gravement blessé à un talon d’Achille. Une blessure qui a contraint celui qui est né à Coventry en Angleterre à subir une intervention chirurgicale et qui lui fera rater l’intégralité du Tournoi des 6 Nations.

Plusieurs joueurs opérés

En suivant, Quesada a appris que les deux piliers droits sur lesquels il comptait s’appuyer en début de compétition et qui avaient disputé la Coupe du monde seraient également absents. Simone Ferrari (Benetton trévise) a été opéré de l’épaule pour une fracture de la clavicule et Marco Riccioni (Saracens) a été opéré d’une hernie cervicale. Ces deux-là devraient faire cruellement défaut à la sélection transalpine. Ils rateront au minimum les trois premières rencontres.

Et "comme les emmerdes volent en escadrilles", pour reprendre une citation d’un ancien président de la République Jacques Chirac, la semaine dernière, c’est le deuxième ligne Dino Lamb, joueur des Harlequins, qui a connu un gros pépin. Blessé, lui aussi a été obligé de passer sur la table d’opération ce vendredi. Sa saison est d’ores et déjà terminée. Bref, tout ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour l’Italie à l’aube de ce Tournoi des 6 Nations 2024.