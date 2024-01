Invité de viàMidol Des Mauls et Débats, le bordelais Bastien Vergnes-Taillefer a expliqué le travail des avants au sein de l'UBB. Le troisième ligne souligne le rôle primordial qu'a eu le pack lors du succès à l'arraché face à l'Aviron Bayonnais.

Il n'y a pas qu'une ligne de trois-quarts d'enfer à Bordeaux. Il ne faut pas sous-estimer l'importance des avants dans le jeu de l'UBB. Le pack bordelais a été crucial dans la victoire au bout du suspens face à Bayonne. Si les arrières de Yannick Bru font couler beaucoup d'encres de par leur talent, ils n'ont pas été au rendez-vous lors de la douzième journée de Top 14. Invité dans l'émission hebdomadaire viàMidol Des Mauls et Débats, Bastien Vergnes-Taillefer a souligné le travail fait par les avants en match et dans les entraînements. Le troisième ligne évoque notamment l'adaptation au système de jeu mis en place par Yannick Bru, afin de trouver une harmonie entre le pack et les trois-quarts.