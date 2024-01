Le club de Limoges vient d'enrôler un joueur de très gros calibre avec la venue du trois-quarts centre Kini Murimurivalu. En provenance des Tigres de Leicester, le Fidjien (34 ans) va donc s'offrir une pige en Nationale 2.

C'est un recrutement de choix que le club de Nationale 2 vient d'effectuer là. Le trois-quarts centre polyvalent Kini Murimurivalu (34 ans) vient garnir la ligne arrière de l'USA Limoges. Le club de Haute-Vienne a annoncé sa venue en rappelant son palmarès et sa carrière impressionnante : "Notre nouvelle recrue a participé à 3 Coupes du Monde avec les Fidji pour un total de 34 sélections, indique le communiqué. [...] Son expérience en Top 14 et Pro 14 avec le Stade Rochelais et Leicester va permettre à Kini d’aider l’équipe à se remettre dans le droit chemin pour la deuxième partie de saison !"

Murimurivalu vient donc ajouter une nouvelle touche de prestige à un groupe qui n'en manque déjà pas pour un club évoluant dans la quatrième division du rugby français. Le Fidjien rejoint donc l'international français Noa Nakaitaci (33 ans), le Tonguien Paulo Nguamo (33 ans) et le demi de mêlée irlandais James Hart (32 ans).