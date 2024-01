Au sein du centre d’entraînement varois, Charles Ollivon et Matthias Halagahu ont reçu leurs oscars devant 500 personnes venues profiter d’une cérémonie sous le signe de la convivialité et des sourires.

Il y avait un petit nouveau, au moment de monter les marches vers le scintillant club-house du RCT. Dans une saison sous le sceau du renouveau, Toulon a complété son armoire à trophées qui trônent à l’entrée de son nouveau lieu de vie avec la tant désirée Challenge Cup. Il y a encore de la place, mais il ne manque plus aucun titre majeur. Un exploit unique en France. Ce « point de passage », selon Pierre Mignoni, doit mener l’entité vers une nouvelle ère. L’ambition est intacte comme l’a rappelé Bernard Lemaître dans son discours initial. « On veut un titre, et pas n’importe lequel. Les gens savent ma préférence pour le bout de bois. »

À l’écoute, le fervent public, garni par des légendes du muguet comme André Herrero ou encore Leon Lopy et des édiles à l’image de la maire de Toulon Josée Mari, a applaudi des deux mains. L'ambiance est montée d’un cran à l’appel de Romain Magellan pour l’arrivée sur l’estrade du capitaine Charles Ollivon. Pour récompenser son parcours et son abnégation exceptionnels, le « Grand Charles » a été couronné d’un Oscar Midi Olympique. « C’est un bonheur de travailler avec lui, a salué Pierre Mignoni. On le connaît tous comme joueur, j’ai appris à connaître l’homme. Il est un vrai Basque, plutôt taiseux, mais il a été adopté par Toulon. Ce que j’apprécie le plus chez lui, ce sont les relations franches que nous avons construites. » Le troisième ligne, qui a récemment prolongé son bail jusqu’en 2027, a quant à lui déclaré sa flamme au maillot Rouge et Noir. « J’aime ce club et cette ville. Je ne peux rien dire de plus, car c’est la vérité et c’est ce que j’ai au fond du cœur. »

Pierre Mignoni, Charles Ollivon et Bernard Lemaître. Midi Olympique. - Patrick Derewiany.

Halagahu, le fer de lance des Minots

Le vice-capitaine du XV de France a par la suite été rejoint sur scène par le visage poupon de Matthias Halagahu. Pur produit du centre de formation, le deuxième ligne a reçu un Oscar Espoir suivi d’un hommage appuyé de son capitaine. « Il a amené tous les partenaires de sa génération à le suivre en première. C’est un capitaine de ces jeunes qui poussent, et cela, il le doit à lui-même. Je me revois en lui quand j’étais à Bayonne, un peu timide. L’essentiel reste le terrain, et je veux qu’il continue à nous faire du bien chaque week-end. »

Amusé, tout ce beau monde s’est ensuite retrouvé pour un cocktail convivial, avant un repas plus intimiste avec les partenaires de l’événement. Sur la scène où l’ensemble du staff et des joueurs du RCT sont montés en fin de cérémonie, Bernard Lemaître a lancé un message à ses hommes : « L’avenir est assuré avec ce Campus. C’était mon but, mais ce n’est pas suffisant. Cette organisation doit être nourrie par des succès. La Challenge Cup a été une fierté, mais aussi une première émotion en tant que dirigeant. Je me prends à rêver de beaucoup plus, et je veux transmettre ce virus. Il faut le vouloir pour l’avoir, et ça vous appartient. » À la bande d’Ollivon de suivre ce cap.