Déçu de concéder la première défaite à domicile de la saison, le manager palois Sébastien Piqueronies a admis la supériorité des Rochelais, nettement plus réalistes que son équipe.

Quelle est votre réaction après cette première défaite à domcile de la saison ?

Ce fut un bras de fer très équilibré, intense, un vrai match de Top 14, mais on l’a perdu. Pour quelles raisons ? Les raisons essentielles sont d’abord une domination dans les rucks. Il faut assumer qu’aujourd’hui sur le jeu au sol, La Rochelle a été meilleur que nous : plus discipliné, plus rapide sur zone, plus efficace, plus clinique avec les extra-joueurs que vous connaissez. Et si vous voulez une deuxième raison, je dirais qu’il faut assumer aujourd’hui, on a eu les munitions pour arquer, on s’est rapproché de leur ligne, souvent même… mais on a jamais concrétisé nos temps forts. Ce sont des scories techniques, des fautes de main... J’ai en mémoire l’en avant de Reece (Hewat) qui, in fine, ne nous donne que trois points au lieu de sept, j’ai aussi en mémoire la passe interceptée de Dan (Robson) qui aurait pu y aller tout seul. J’ai vu une équipe de la Section qui dépensé beaucoup d’énergie pour se rapprocher de la ligne, qui y est parvenue, mais à qui il a manqué la précision ou la détermination des derniers centimètres.

Ressentez-vous un sentiment d’injustice sur le croque en jambe de Daunivucu sur Ezeala qui aurait pu mériter un essai de pénalité ?

Non, c’est une décision. Il y a pénalité au point de chute, on prend trois points, ce sont des situations 50/50 des arbitres qui font leur job. Je suis surtout très déçu qu’on ait pas été plus précis pour concrétiser tous les moments qu’on s’est donné les moyens de vivre.

Meilleur défense du Top 14 à domicile, les Palois ont encaissé 29 points ce samedi. Icon Sport

Vous étiez sur une moyenne de onze points encaissés à la maison, ce soir ce chiffre a explosé…

Comme je vous l’ai dit ce fut un bras de fer très équilibré sur le film du match, mais qui fut très déséquilibré en terme d’énergie dépensée. La Rochelle, sur deux moments clés, a réussi à marquer. Deux fois. Sept points.

Avez-vous le sentiment que votre équipe a souffert dans la dimension physique ?

On savait que c’était une équipe lourde. Elle l’est, je peux vous l’assurer. Elle nous a fait beaucoup de mal sur le jeu au sol, mais on s’y était préparé. Encore une fois, je pense que la Section a joué ce bras de fer mais elle l’a perdu.

Après la large défaite à Oyonnax, viens cette défaite à domicile. Pensez-vous que la Section marque le pas ?

Non, pas du tout. Le Top 14, c’est comme ça, c’est dur, c’est long, c’est raide tout le temps. En revanche c’est l’évaluation du moment : zéro point en deux matchs, c’est comme ça. Ce qui m’intéresse, c’est le contenu. Et j’observe que paradoxalement, il est plutôt équilibré entre les deux équipes. En revanche, sur les moments clés, où l’on a besoin de beaucoup de précision, cela fait deux matchs que l’on est pas invités. C’est un constat froid. Uini Atonio me disait sur le terrain qu’ils avaient mis des années avant d’arriver à cette maturité. Il sait de quoi il parle. On doit continuer à bosser avec beaucoup de détermination.

Samuel Ezeala dans la tenaille rochelaise. Icon Sport

Will Skelton vous a t-il fait très mal ?

IL a fait des différences, c’est sûr… Mais on pourrait aussi ajouter Botia, Atonio, Alldritt… s’ils veulent venir à la Section, on peut réfléchir! Ces gros porteurs ont joué un rôle c’est sûr, même si nos joueurs se sont opposés ce soir. Ces joueurs consomment beaucoup d’énergie, mobilisent beaucoup de joueurs. À la 70ème minute, cela commence à peser.

La pénalité qui meurt sur le poteau vous laisse des regrets ?

Oui il y a ce poteau… Il y a la pénalité jouée à la main par Dan (Robson), il y a cet essai qu’on prend à la fin, alors qu’il y a 22-20. Mais il y a aussi les neuf points de la première mi-temps. En se faisant des passes sous pression, on offre des points faciles à La Rochelle, qui n’a pas dépensé beaucoup d’énergie pour marquer neuf points. Alors que nous, oui.

Y’a t-il une grande inquiétude autour de Mickaël Capelli, qui a été sérieusement touché au genou ?

Il y a une grande inquiétude, oui. Il va passer des examens très vite. Idem pour Beka (Gorgadze) qui a malheureusement fait forfait ce matin, et pour Lekima (Tagitagivalu) aussi, qui est sorti en cours de match. C’est le lot du Top 14, il faut qu’on s’occupe bien de nos hommes mais j’espère que ce sera le moins grave possible pour Micka.