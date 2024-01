En quête de sang frais au talonnage, le club de la capitale est sur le point de boucler un premier dossier : celui de Giacomo Nicotera. Quant à celui de Barlot, il devra sûrement attendre…

Le Stade français est un des grands acteurs du marché des talonneurs cette saison. Le club parisien, désireux de s’attacher les services d’une pointure, a été à l’affût d’un éventuel départ anticipé de Peato Mauvaka (26 ans, 29 sélections) du Stade toulousain – avec qui l’international est engagé jusqu’en 2026 - et avait formulé une offre au All Black Codie Taylor (32 ans, 79 sélections). Il a également étudié la faisabilité de la venue de Gaëtan Barlot (26 ans, 7 sélections) dans la capitale. Mais l’ancien Columérin est engagé jusqu’en juin 2025 et le CO compte bien conserver son joueur au moins jusqu’à cette échéance. D’après les dernières informations, le joueur n’aurait pour l’heure pas émis de velléités de départ auprès de ses dirigeants. Un statu quo est donc à prévoir.

Trois fins de contrat en vue

Un départ de Barlot à Paris à l’horizon 2025 est-il tout de même envisageable ? Du côté de Jean-Bouin, l’idée trotte encore dans la tête des dirigeants. En attendant, et alors que trois de ses talonneurs arrivent au terme de leur contrat en juin (Mickaël Ivaldi, en partance pour Toulon ; et Mamoudou Meïté et Laurent Panis, qui pourraient rempiler), le Stade français vient de boucler le dossier d’une recrue au poste : selon nos informations, le club de la capitale a jeté son dévolu sur un international italien et vient d'obtenir son accord.

Deux noms de joueurs de Trévise circulaient dernièrement : ceux de Giacomo Nicotera (27 ans, 18 sélections) et Gianmarco Lucchesi (23 ans, 17 sélections). Le choix se serait porté sur le premier nommé, comme précisé par L'Equipe. Talonneur titulaire de l'Italie lors de la dernière Coupe du monde, Giacomo Nicotera a disputé quatre matchs d'United Rugby Championship cette saison.