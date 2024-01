Le troisième ligne centre fidjien Viliame Mata s'est engagé avec Bristol pour la saison prochaine. En partance de son club de toujours Edimbourg, le joueur de 32 rejoint donc la Premiership pour un nouveau défi.

Viliame "Bill" Mata s'est engagé avec les Bears de Bristol pour la saison 2024/2025. Le troisième ligne centre va donc quitter le club d'Edimbourg dans lequel il évolue depuis 2016. Il a disputé 120 matchs avec le club écossais pour 17 essais inscrits. Âgé de 32 ans, l'homme aux 29 sélections avec les Fidji va donc changer d'air. "Viliame est l'un des troisièmes ligne les plus puissants et les plus excitants du rugby, nous sommes donc ravis de renforcer notre pack d'avants avec un joueur de son calibre et de classe mondiale la saison prochaine" a déclaré Pat Lam, le directeur du rugby des Bears, impatient de voir son nouveau joueur arriver sous les couleurs bleu foncé.

Côté édimbourgeois, on salue l'excellent passage du joueur et espère que la saison ensemble se terminera d'une bien belle manière. "Bill a été un artiste incroyable et remarquable depuis qu’il a rejoint Édimbourg en 2016 et il restera l’un des plus grands joueurs étrangers à porter le blason du château sur son cœur. Tout le club souhaite à Bill et à sa famille le meilleur dans son déménagement à Bristol, et il aura toujours un rôle énorme à jouer dans la seconde moitié de la campagne alors que nous nous battons à la fois dans le BKT United Rugby Championship et l'European Challenge."