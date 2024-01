Sans ses cadres l'UBB a réalisé un très gros match sur la pelouse de l'ASM et a fini par s'imposer (35-40). Un match qui place définitivement les hommes de Yannick Bru dans les favoris du Top 14.

Ce week-end encore, l'Union Bordeaux-Bègles a gagné et impressionné. Clermont, sur sa pelouse, est la sixième victime consécutive des hommes de Yannick Bru (35-40). Nos journalistes voient l'UBB aujourd'hui parmi les favoris les plus sérieux au Brennus, on en a parlé dans La Troisième Mi-temps.

"Ce qui est fort c'est qu'ils avaient laissé plusieurs joueurs au repos, Damian Penaud était en tribune (...), Jalibert n'était pas là (...), ils avaient fait pas mal tourner. Les remplaçants rentrent et ils sont presque aussi forts au final que les titulaires et ça fait la différence". Deuxième du championnat l'UBB peut se féliciter de son très bon début de saison, eux qui accueilleront Bayonne lors de la prochaine journée avant de rebasculer sur l'Investec Champions Cup qui leur a pour l'instant bien réussi avec deux victoires.